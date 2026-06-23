Minions & Monsters: el tributo al cine clásico, aplaudido por la crítica, se estrenará el 1 de julio en Colombia

La nueva película del universo de los Minions llega a las salas colombianas el próximo 1 de julio. Antes de su estreno oficial, la cinta ya fue ovacionada en el Festival de Annecy y señalada por la crítica como la mejor entrega de la franquicia desde su origen. Minions & Monsters nace como una exploración a los orígenes del cine y la comedia física, con un regreso a la década de 1920. La premisa conecta con la esencia misma de los personajes amarillos de Illumination, que históricamente han basado su lenguaje en el gesto y el humor absurdo. Entérese: Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, explicó que “los Minions siempre se han comunicado a través de la actuación y la comedia física, por lo que situarlos en esa era se sintió completamente natural”.

El filme, dirigido por Pierre Coffin, también responsable de dar voz a los personajes desde 2010, se sitúa en un Hollywood aún en construcción, donde el cine mudo dominaba la pantalla. En ese contexto, Coffin afirmó que “parecía el lugar perfecto para que terminaran los Minions”.

La historia, escrita por Coffin y Brian Lynch, sigue a James y Henry, quienes llegan por accidente a California con la intención de encontrar un amo malvado al que servir. Sin embargo, su talento natural para el “slapstick” los lleva a convertirse en inesperadas figuras del cine mudo. Lea más: Guía para ver el Mundial sin delay: cómo instalar TDT y evitar que sus vecinos le canten los goles antes El ascenso se ve alterado con la llegada del cine sonoro, un cambio que transforma la industria y empuja a los protagonistas a una nueva misión de crear una película de monstruos inspirada en los dibujos de James. Esa decisión desata una cadena de eventos que termina liberando criaturas sobre Los Ángeles, obligando a los Minions a intentar salvar la ciudad.

Annecy: la crítica la recibe como una “carta de amor”

El estreno en el Festival Internacional de Annecy, uno de los eventos más importantes de la animación mundial, marcó el primer gran termómetro de la producción. Ahí, la película fue recibida con elogios que la posicionan por encima de las entregas anteriores de la saga. Medios especializados como Variety destacaron que la cinta permite reconocer de forma explícita las influencias de figuras como Buster Keaton, Charlie Chaplin y Harold Lloyd, pilares del cine mudo que inspiran el tono visual y narrativo del filme.

Por su parte, The Wrap la definió como una “carta de amor al Hollywood clásico”, resaltando además el diseño visual y la adaptación estética al estilo de los años veinte. Aunque algunas críticas advierten que su segunda mitad retoma el caos característico de la franquicia, coinciden en que conserva suficiente ingenio y corazón para destacarse dentro de la saga.

Estreno de Minions & Monsters en Colombia