Únase a la “Telemaratón” de Antioquia por los damnificados del terremoto: así puede ayudar

Quienes deseen sumarse a la campaña de recolección de fondos para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado lunes dentro de la gran Telemaratón ‘Colombia se levanta’, que se hace este viernes en Antioquia no deben perder tiempo.

Vincularse es fácil y se pueden donar cantidades voluntarias, desde los 10.000 pesos. Basta con entrar al enlace https://presentes.co/dona/

La Telemaratón consiste en una transmisión televisada por los canales regional y local Teleantioquia y Telemedellín, la cual comenzó a las seis de la mañana este viernes, 14 de agosto, y durará todo el día.

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Muchos artistas y personajes del espectáculo manifestaron previamente que se vincularían con su presencia en la jornada.

La plata que se recoja será administrada por la Corporación Presentes, una institución que desde 1983 ha liderado la construcción de soluciones de vivienda e infraestructura social y comunitaria en 182 municipios de Colombia.

Algunos de los eventos en los que ha estado Presentes (antes se llamaba Antioquia Presente) y que despertaron la solidaridad de los antioqueños y los colombianos para la recuperación del territorio han sido el terremoto de Popayán de 1983, la tragedia de Armero de 1985, el deslizamiento en Villatina (Medellín) en 1987, el terremoto de Murindó de 1992, el terremoto en el Eje Cafetero en 1999, la tragedia de La Gabriela (Bello) en 2010, la avenida torrencial en Salgar en 2015, la avenida torrencial en Mocoa en 2017 y el huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2021.

Esta organización también coordinó la construcción del Barrio Colombia en Puerto Príncipe, tras el terremoto que devastó a la capital de Haití en enero del año 2010.

“Esta es la oportunidad de manifestar toda la solidaridad y canalizarla a través de una institución que lleva años llevando la generosidad de todos los colombianos ante distintas emergencias y tragedias que ha sufrido el país, entregando una casa y habilitando condiciones para que nuestros coterráneos puedan reasumir su vida en todos los ámbitos”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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El modelo de invocar la solidaridad a través de la Telemaratón recoge la experiencia que ha tenido en el país y en otras naciones Teletón, una campaña que ha permitido construir y operar varios centros de recuperación de personas con dificultades sensoriales y motoras.

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