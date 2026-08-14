“Nos dejaron la olla pelada”: MinVivienda busca recursos para atender emergencia por terremoto

El nuevo ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que el Gobierno revisa con Hacienda cómo conseguir recursos adicionales para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo. A cuatro días del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, el Gobierno reconoce que la respuesta a la emergencia enfrenta una limitación en los recursos disponibles. Entérese: Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que actualmente revisan con el Ministerio de Hacienda cómo ampliar la capacidad financiera para atender las afectaciones y poner en marcha la reconstrucción. “Nos dejaron la olla pelada”, afirmó Beltrán al explicar el panorama que encontró el nuevo Gobierno para responder a la emergencia.

El ministro señaló que la administración está trabajando con los recursos que quedaron disponibles y que será necesario sumar aportes del sector privado, de los entes territoriales y de la Nación para sacar adelante los proyectos en las zonas más golpeadas. Lea más: ¿Gobierno De la Espriella está poniendo trabas? Claudia Sheinbaum aclara por qué rescatistas de México no pudieron ingresar a Colombia “Estamos literalmente administrando las ollas raspadas, estamos literalmente administrando lo que dejaron, y nos toca con la articulación de la empresa privada, la articulación de los entes territoriales y los recursos que la Nación pueda encontrar en este proceso”, dijo para medios nacionales. El sismo ocurrido el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud de 7,4 y una profundidad cercana a los 103 kilómetros.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . El movimiento se sintió con fuerza en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia. Quibdó quedó entre los municipios con mayores afectaciones, con daños de consideración en varias edificaciones. La emergencia deja hasta ahora 285 personas fallecidas, 3.975 heridas, 379 desaparecidas y 354 rescatadas, según el balance de la UNGRD con corte al 14 de agosto a las 6:30 a. m. Organismos de socorro y autoridades locales continúan con las labores de búsqueda, evaluación de daños y atención a las familias afectadas. Beltrán aseguró que el Gobierno ya trabaja en una segunda etapa: “Lo que sí les puedo decir a las familias colombianas es que este es un gobierno que desde ya ha trazado un plan, una ruta para la reconstrucción de estas zonas tan afectadas”, concluyó. Siga leyendo: Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes

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