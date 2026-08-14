“Nos dejaron la olla pelada”: MinVivienda busca recursos para atender emergencia por terremoto

El nuevo ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que el Gobierno revisa con Hacienda cómo conseguir recursos adicionales para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el sismo.
A cuatro días del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, el Gobierno reconoce que la respuesta a la emergencia enfrenta una limitación en los recursos disponibles.
Entérese: Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que actualmente revisan con el Ministerio de Hacienda cómo ampliar la capacidad financiera para atender las afectaciones y poner en marcha la reconstrucción.
“Nos dejaron la olla pelada”, afirmó Beltrán al explicar el panorama que encontró el nuevo Gobierno para responder a la emergencia.