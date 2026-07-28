Matilde Díaz, los textiles de Guatemala y la alpaca peruana: la colección más viajera de Colombiamoda 2026

El diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás lleva muchos meses viajando por toda Latinoamérica para hacer este sueño realidad. Ha dormido poco, ha trabajado mucho para este miércoles 29 de julio presentar su colección con Bata llamada Matilde, 9:00 de la mañana en el Museo de Antioquia, en el marco de Colombiamoda 2026. La colección se llama así en homenaje a Matilde Díaz Hernández, la primera cantante de una orquesta profesional en Colombia, la voz que acompañó a Lucho Bermúdez expandiendo la cumbia por todo el continente. Y además une a México, Guatemala, Panamá y Perú porque, así como Matilde viajó para que escucharan su voz, Juan Pablo hizo lo propio para conocer y aprender de las comunidades indígenas y artesanales de estos países, que tejen, bordan, cosen y preservan técnicas ancestrales. Puede leer: El debut de Morat en Colombiamoda de la mano de Gef La historia de Matilde está llena de matices, “ella nace en Cundinamarca en un pueblo que se llama San Bernardo. Se va a cantar junto a su hermana en Icononzo, en el Tolima, y ahí su hermana se casa y ella queda sola y en un concurso de música la conoce el gran Lucho Bermúdez. Ella empieza a romper esquemas”, cuenta Juan Pablo.

La inspiración de Juan Pablo Socarrás. FOTO Cortesía

Esa primera inspiración, la de su historia, es la que mueve a Juan Pablo Socarrás, a hacerle un homenaje “a esta mujer y a este hombre que lograron hacer de algo muy local, la cumbia, algo muy global”. Y ahí se dedica a viajar por toda Latinoamérica, como lo hicieron Matilde y Lucho, para unir todos sus proyectos. Juan Pablo Socarrás lleva varios años en lo que ha denominado su proyecto de vida: hacer visible lo invisible, generar impacto y transformar vidas, y por eso le ha dado luz a esa moda con enfoque sostenible a nivel ambiental, social y cultural. Viene trabajando con mujeres de diferentes comunidades de Colombia, Guatemala y México. “Tenemos un proyecto muy bonito que estamos haciendo con la Fundación del Banco Industrial de Guatemala y el Museo Ixchel del Traje Indígena y otro más personal con Violeta Gutiérrez, que viene por primera vez a Colombiamoda y es la mujer que más sabe de los textiles mayas en el mundo y tiene un proyecto personal con tejedoras que se llama Chivas y Chivas, que también hará parte de esta colección. Tenemos algo de México, de los bordados mexicanos”. Juan Pablo viaja también por el Caribe colombiano, esa inspiración que también siempre le ha dado el río Magdalena, Barranquilla o Montería. Sigue moviéndose por el Pacífico y llega, por primera vez, a Arequipa, Perú. “Y entro a conocer uno de los materiales más sofisticados que he trabajado en la vida: la alpaca. Allá estoy trabajando con las artesanas, con poblaciones en la cárcel de Arequipa, con artesanos y con poblaciones en el Valle del Colca y Chibay”.

Por eso las 30 salidas que tendrá la pasarela de Matilde reúnen saberes que han marcado la trayectoria de Juan Pablo: tejidos desarrollados en Cundinamarca, elaborados en México y Guatemala, fibras y técnicas provenientes de Perú, y referencias a la riqueza artesanal de departamentos colombianos como Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia y Putumayo. Faldas amplias, vestidos con movimiento y volumen, bordados hechos a mano, tejidos con técnicas ancestrales, ruanas transformadas en caftanes y piezas construidas en algodón, lino, alpaca y fibras naturales. Y como componente adicional, la colección integra el proyecto Te Acompaño, “iniciativa a través de la cual el diseñador visibiliza el trabajo de emprendedores sociales y marcas emergentes que generan impacto directo en comunidades, a través del programa Historias Hechas a Mano”, explican desde su equipo de trabajo. Puede leer: “La moda colombiana ha sido muy generosa conmigo”: Jorge Duque Por primera vez, Bata, con más de 130 años de historia, respalda una pasarela de moda y aportará el calzado de la misma. “Bata me ha dejado ser libre y eso es muy bonito”. Juan Pablo decidió que su pasarela sea de día para que se vea bien todo el trabajo artesanal. “Esta colección va desde la madurez; quiero que la gente salga con orgullo. Cuando uno sabe de dónde nace, sabe para dónde va. Y creo que es muy importante que dejemos de sentirnos avergonzados de ser latinos, de ser colombianos, que le mostremos al mundo lo que somos”, concluyó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.