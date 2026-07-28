Matilde Díaz, los textiles de Guatemala y la alpaca peruana: la colección más viajera de Colombiamoda 2026

El diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás lleva muchos meses viajando por toda Latinoamérica para hacer este sueño realidad. Ha dormido poco, ha trabajado mucho para este miércoles 29 de julio presentar su colección con Bata llamada Matilde, 9:00 de la mañana en el Museo de Antioquia, en el marco de Colombiamoda 2026.
La colección se llama así en homenaje a Matilde Díaz Hernández, la primera cantante de una orquesta profesional en Colombia, la voz que acompañó a Lucho Bermúdez expandiendo la cumbia por todo el continente. Y además une a México, Guatemala, Panamá y Perú porque, así como Matilde viajó para que escucharan su voz, Juan Pablo hizo lo propio para conocer y aprender de las comunidades indígenas y artesanales de estos países, que tejen, bordan, cosen y preservan técnicas ancestrales.
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La historia de Matilde está llena de matices, “ella nace en Cundinamarca en un pueblo que se llama San Bernardo. Se va a cantar junto a su hermana en Icononzo, en el Tolima, y ahí su hermana se casa y ella queda sola y en un concurso de música la conoce el gran Lucho Bermúdez. Ella empieza a romper esquemas”, cuenta Juan Pablo.