x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Superservicios inició una inspección exhaustiva a EPM, ¿qué revisarán?

La entidad emprendió una evaluación integral a EPM, anticipando especial atención sobre Hidroituango y el alistamiento para el fenómeno de El Niño de este 2026.

  • Sede principal de Empresas Públicas de Medellín en el sector de La Alpujarra. FOTO: Camilo Suárez
    Sede principal de Empresas Públicas de Medellín en el sector de La Alpujarra. FOTO: Camilo Suárez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
bookmark

La Superintendencia de Servicios Públicos inició este lunes una evaluación integral a Empresas Públicas de Medellín (EPM), una figura empleada por ese ente para hacer inspecciones a fondo en las compañías bajo su vigilancia.

La evaluación es liderada por el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, quien este lunes viajó a Medellín para instalar oficialmente el procedimiento y anticipó varios de los puntos en los que se enfocarán esas pesquisas.

Le puede interesar: ¿Retaliación? Gobierno Nacional señaló otra vez a Hidroituango de irregularidades y le abrió proceso en la Anla

Dentro de los temas más importantes está el avance de las obras finales de Hidroituango, con las que se busca poner en operación las últimas cuatro unidades de generación pendientes de esa hidroeléctrica.

De igual forma, el ente nacional señaló que revisará las medidas que planea implementar EPM con miras al fenómeno de El Niño que está previsto que ocurra a finales de este 2026.

Cabe recordar que, según han advertido los expertos, para este año se tiene pronosticado un “super fenómeno de El Niño” (ocurrido también en 2015, 1997 y 1982), pero que en el caso de este 2026 se prevé podría ser uno de los más severos de los últimos 140 años.

Si bien las implicaciones de este fenómeno varían de acuerdo con cada región, en el caso de Colombia se prevé la amenaza de que las lluvias disminuyan, generando a su vez riesgo de que el nivel de los embalses baje y la generación de energía en el país se vea afectada.

En el caso de EPM, que produce cerca del 24% de la energía del país, su rol es clave de cara a ese escenario.

Lea además: “Hay casos en los que no se movió una hoja durante más de cuatro años”: contralor de Antioquia

La Superservicios añadió además que en su evaluación integral también revisará la situación financiera de la empresa y sus diferentes componentes técnicos y administrativos involucrados en la presentación de todos sus servicios: energía, gas, acueducto y alcantarillado.

Mientras por el lado de la energía y el gas, el ente señaló que actualizará sus evaluaciones en cuanto a la continuidad y la calidad del servicio, así como los procesos asociados al cobro de esos servicios; por el lado del acueducto señaló que inspeccionará la condición de la infraestructura de la red de EPM y cómo se están gestionando los procesos para la prestación de ese servicio.

“La visita contará con el acompañamiento de las Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Energía y Gas Combustible, y para la Protección al Usuario y sus Direcciones Técnicas”, puntualizó el ente en un comunicado de prensa.

A finales de abril pasado, la Superservicios también instaló una evaluación integral en las Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ), y en agosto de 2025 también había iniciado una inspección similar en XM, empresa encargada de operar el mercado energético en el país.

En otros términos, este tipo de procedimientos consiste en auditorías profundas a todo el funcionamiento de una compañía que suelen durar varios meses y buscan establecer si sus procesos garantizan la prestación de los servicios públicos.

Luego de concluida la inspección, la evaluación arrojará un informe público final.

En el caso de EPM, este ejercicio ya había sido realizado durante la alcaldía de Daniel Quintero, entre 2020 y 2021.

En contexto: Informe de Superservicios revela que EPM no va tan bien como dice el alcalde Quintero

En aquella ocasión, la Superservicios no solo alertó por los tiempos que entonces se manejaban para la entrada en operación de las primeras unidades de generación de Hidroituango, sino que cuestionó las prácticas de gobierno corporativo de EPM, señalando tener indicios de que se estaba vinculando personal que no se ajustaba a los procedimientos internos de la empresa.

Durante ese año, el ente consideró que el Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el Municipio de Medellín no se estaba cumpliendo y esto a su vez ya estaba dejando coletazos en el acceso de la compañía antioqueña al mercado financiero y de seguros.

En el caso de este año, la inspección se da en medio de un caldeado ambiente político entre el Distrito de Medellín y el Gobierno Nacional, luego de que desde el Palacio de Nariño se señalara sin pruebas a EPM de ser uno de los supuestos culpables de las inundaciones que dejó el Frente Frío en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En aquel momento, la misma Superservicios realizó una visita de inspección a Hidroituango, sin que luego se informara de ningún hallazgo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos