Buscan a joven universitario desaparecido desde el jueves pasado en Caucasia

Gabriel Arenas Herazo estudia ingeniería agropecuaria en la sede de la Universidad de Antioquia en Caucasia. FOTOS: CORTESÍA

Consternada se encuentran la familia de Gabriel Arenas Herazo y sus compañeros de la Universidad de Antioquia sede Caucasia, luego de que este joven desapareció, el pasado jueves.

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Según relataron en redes sociales, donde emprendieron su búsqueda, ese 30 de abril hacia las once de la noche el estudiante fue hacia el sitio donde parqueaba su moto y desde entonces no se volvió a conocer nada de él, ni del vehículo que conducía.

Desde entonces su mamá ha marcado al número de celular de él pero el sonido revela que fue apagado. Por eso pidió que quien sepa de su paradero o conozca algún dato que aporte para conocer qué pasó después de ese último contacto, aporte la información respectiva.

También la Universidad de Antioquia expresa su profunda preocupación por conocer el paradero del estudiante del programa de Ingeniería Agropecuaria del Campus Caucasia.

“Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se intensifiquen las acciones de búsqueda que permitan dar con su paradero lo más pronto posible”, dijo la alma máter en un comunicado.

La directora de regionalización, Yuliana Gómez, informó que desde el viernes primero de mayo activaron las rutas de búsqueda con Personería y Defensoría del Pueblo en el Bajo Cauca, y adicionalmente, de manera interna comenzaron a poner en ejecución el protocolo que tienen establecido para la denuncia y el acompañamiento a la familia en el trámite ante las autoridades respectivas.

Este domingo hubo también marchas por el municipio de Caucasia, apoyadas desde la Universidad, con el fin de buscar la solidaridad de la comunidad en la búsqueda del joven Arenas Herazo.

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“También se han hecho unos ‘bloques de búsqueda’ como iniciativa de comunidad y la familia y como Universidad de Antioquia hemos desplegado todo el sistema de comunicaciones internas y externas con los aliados para activar la solidaridad de la gente que nos pueda dar indicios del paradero; esperamos que el estudiante esté bien y pueda regresar a su casa sano y salvo”, añadió Gómez, quien invitó a dar información a través del contacto dispuesto por la familia de Gabriel, en el teléfono 314 747 8063.