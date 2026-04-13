“Lo más importante es que somos colombianos”: Morat sorprendió en Coachella

La banda bogotana Morat cumplió con su esperada cita en el festival Coachella, en un debut que amplió su visibilidad internacional y terminó por consolidar su presencia dentro del pop latino contemporáneo en uno de los escenarios más influyentes de la industria musical.
Su presentación en el escenario Gobi fue seguida por miles de asistentes en el Valle de Coachella y por una audiencia global a través de streaming oficial, en una jornada donde el español tuvo un protagonismo constante dentro del cartel del festival.
Entérese: Morat hará su debut en Coachella 2026: la banda llegará al festival de música más importante