Los SUV compactos siguen poblando el mercado nacional

El segmento de los SUV compactos, llamados también crossovers, es uno de los más movidos en el mercado nacional. La fiebre por las camionetas de tamaño mediano no parece tener freno y las marcas presentan modelos más atractivos y equipados, buscando llevarse la elección de los compradores.

Se trata de un vehículo basado en el Mazda 3 con carrocería hatchback (Sport), con unos centímetros de más de altura sobre el piso (17,5 precisamente), que lo hacen más apto para circular por vías no asfaltadas. A Colombia llega en ocho versiones de equipamiento y con dos opciones de motorización, el SKYACTIV-G 2.0 de 153 caballos visto ya en varios modelos de la marca como el 3 y el CX-5 y el SKYACTIV-G 2.5 de 186 caballos que también tienen los 3 y CX-5 topes de gama.

Por el diseño del carro la visual en los cuartos traseros se disminuye en maniobras que requieran estacionar o la reversa, es bueno apoyarse en los sensores y cámaras 360 que tiene porque no es fácil a simple vista.

En los asientos traseros se acomodan con facilidad dos pasajeros de buena estatura, no hay mayor problema con la distancia al techo. En la zona central puede ir un niño o una silla para bebé. Hace falta la salida de aire para esta zona.

La pantalla rectangular se enmarca muy bien en la parte superior del tablero y aunque no es táctil, tiene una interfaz muy amigable y es fácil aprender su uso. La conexión con los celulares vía Bluetooth es muy fiel. Esta versión tiene botón de arranque y parada y el acceso es con llave inteligente y el aire acondicionado es bizona, con unos botones que en un principio cuesta identificar, pues algunos no están muy bien demarcados. Como dato curioso, hay una ranura para insertar discos compactos.

El carro parte desde la inmovilidad en una forma muy progresiva. No es un arranque contundente, sino que se nota un aprovechamiento más comedido de la potencia, es decir, no es un carro para arrancar con el acelerador a fondo, pues su mayor virtud es entregar la fuerza necesaria, según la presión del acelerador. No se cuelga, pero tampoco sale como una bala. Eso redunda en un mejor aprovechamiento de su rango de vueltas y evita consumos innecesarios de combustible.

El motor 2.5 litros de 186 caballos y 252 Nm de torque se destaca por su funcionamiento silencioso y la caja automática de seis velocidades con modo Sport dosifica muy bien su rendimiento. La tracción total lo agarra muy bien al piso y es prácticamente imposible que el carro patine gracias al control de estabilidad, al de tracción y al asistente de arranque en pendiente. Probamos el carro en terreno destapado para apreciar su comportamiento en baches, donde no tuvimos mayores problemas y la carrocería pasó indemne en los desniveles.

Los frenos nos parecieron un poco largos, hay que oprimir con firmeza el pedal para lograr la acción deseada de detener el carro. La suspensión es muy cómoda y está bien calibrada, filtra muy bien las imperfecciones del camino y el balanceo de la carrocería no es notorio. La dirección con asistencia eléctrica es muy suave, especialmente en tráfico urbano y congestiones. El control crucero adaptativo es una herramienta muy eficaz en autopistas, el carro acelera, se mantiene en el carril y frena solo según al velocidad que se le indique conservar. Es una medida de seguridad y confort muy conveniente.

Este es de los pocos autos con el medidor de consumos en kilómetros por galón. Arrojó en el trayecto Cartagena – Barranquilla 35.9, una medida acorde con el peso del carro y el tamaño y capacidades del motor.