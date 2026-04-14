Mujer asegura que infidelidad de su esposo derivó en tres tipos de cáncer tras contagio de VPH

La historia de Eileen McGill Fox ha llamado la atención en Estados Unidos por las graves consecuencias de salud que, según relata, enfrentó tras descubrir la infidelidad de su esposo luego de 30 años de matrimonio. Su caso se ha convertido en un llamado de alerta sobre los riesgos del virus del papiloma humano (VPH) y la importancia de la prevención.
Fox, residente en Florida y maestra de profesión, acudió a un centro médico tras enterarse de la infidelidad. En ese momento, los exámenes descartaron infecciones como VIH, sífilis y gonorrea. Sin embargo, un año después, durante una citología de rutina, recibió un diagnóstico positivo para VPH, un virus de transmisión sexual que puede permanecer latente durante años.