Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

La ciudad de Valledupar está de luto tras conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Genecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta.
Conozca: Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá
De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda durante la tarde del 9 de marzo. Sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron de urgencia a la Clínica Erasmo, con la esperanza de que recibiera atención médica.
Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el personal de salud confirmó que la adolescente ya no tenía signos vitales. Tras el fallecimiento, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.