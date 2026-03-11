Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar

La ciudad de Valledupar está de luto tras conocerse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Genecco, una adolescente de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta. Conozca: Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda durante la tarde del 9 de marzo. Sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron de urgencia a la Clínica Erasmo, con la esperanza de que recibiera atención médica. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el personal de salud confirmó que la adolescente ya no tenía signos vitales. Tras el fallecimiento, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según información publicada por El Heraldo, las circunstancias exactas de la muerte aún no han sido establecidas y se encuentran bajo análisis de las autoridades judiciales y forenses. Siga leyendo: Impacto fatal: joven de 28 años perdió la vida en un tobogán extremo en Norte de Santander El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizarán los estudios técnicos necesarios para determinar la causa del deceso. Entre las primeras versiones que han circulado de manera preliminar se menciona la posibilidad de que Daniela hubiera sufrido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente y solo los resultados de Medicina Legal permitirán esclarecer lo ocurrido.