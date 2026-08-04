Murió Mary Rivera, la actriz que dio vida a la abuela de Ned en Spider-Man: No Way Home

La actriz filipinoestadounidense Mary Egida Rivera, conocida por interpretar a Lola, la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home (2021), murió el 15 de abril de 2026 a los 82 años en Honolulu, Hawái, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. La familia decidió mantener el proceso de duelo en privado y confirmó públicamente el fallecimiento el lunes 3 de agosto mediante un obituario, mientras medios especializados como Variety y TMZ divulgaron detalles sobre su estado de salud y las circunstancias de su muerte.

Según la información entregada por sus familiares, Rivera fue trasladada a un hospital de Honolulu después de presentar un derrame cerebral que la dejó en coma. Los médicos indicaron que las posibilidades de recuperación eran mínimas y que, en caso de despertar, las secuelas neurológicas afectarían su calidad de vida. Ante ese panorama, sus allegados tomaron la decisión de retirarle el soporte vital. Puede leer: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en agosto 2026

Trayectoria de Mary Rivera y su participación en Spider-Man

Mary Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas. Antes de aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel desarrolló una trayectoria en el teatro, con una participación constante en producciones locales de Hawái. Además, fue misionera de su iglesia, locutora de radio y profesora, actividades por las que también era conocida dentro de su comunidad. De acuerdo con un familiar, Rivera llegó a la producción de Spider-Man: No Way Home motivada por su familia, que conoció una convocatoria para encontrar a una actriz filipina para una escena de la película. Aunque otras versiones señalan que contaba con una amplia experiencia teatral, su participación en la cinta de 2021 fue su única aparición en la gran pantalla. El familiar también señaló que la actriz se sentía “sumamente orgullosa” de haber formado parte de la producción y consideraba ese papel como uno de los logros más importantes de su vida. Lea más: “Nos pidió perdón de rodillas”: el testimonio de ‘las escorts’ que estuvieron con Liam Payne antes de morir En la película, Rivera interpretó a Lola, la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon. Su participación ocurre durante la escena en la que Peter Parker, interpretado por Tom Holland, se encuentra con las versiones del personaje interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire. También participan Jacob Batalon y Zendaya. La secuencia adquirió notoriedad entre los seguidores de la franquicia por su tono humorístico. Mientras los distintos Spider-Man se encuentran en la casa de Ned, Lola necesita que su nieto le explique lo que sucede y, al ver a Andrew Garfield caminando por el techo, le pide que aproveche para retirar las telarañas de las esquinas de la vivienda. El momento se convirtió en una de las escenas más recordadas de la película durante la presentación del multiverso.

Homenajes y despedidas

Tras conocerse públicamente la noticia del fallecimiento, colegas y personas cercanas expresaron mensajes de condolencias. Jacob Batalon, quien interpretó a Ned Leeds en la película, publicó un homenaje en sus redes sociales con el mensaje: “Descansa en paz, Lola”. Mary Rivera deja a su esposo, Alejandro Rivera; sus hijos Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera y Angela Kelly (Jaime); además de 11 nietos y cuatro bisnietos. De acuerdo con el obituario de la familia, el funeral se realizará este jueves en la isla de Oahu, Hawái. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La noticia de su fallecimiento se conoció mientras permanece en cartelera la película Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno recaudó US$360 millones durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, según datos de Box Office Mojo, cifra que el sitio registra como el mayor debut en la historia de la taquilla del país.

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