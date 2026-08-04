Murió Mary Rivera, la actriz que dio vida a la abuela de Ned en Spider-Man: No Way Home

La actriz filipinoestadounidense Mary Egida Rivera, conocida por interpretar a Lola, la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home (2021), murió el 15 de abril de 2026 a los 82 años en Honolulu, Hawái, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.
La familia decidió mantener el proceso de duelo en privado y confirmó públicamente el fallecimiento el lunes 3 de agosto mediante un obituario, mientras medios especializados como Variety y TMZ divulgaron detalles sobre su estado de salud y las circunstancias de su muerte.