Las “Oh diosas” llegan a Medellín después de dos temporadas en Bogotá

“Es un formato que tiene muchas formas de compactar el show: hacemos impro, jugamos, tenemos retos en vivo, momentos de conversación e interacción con el público. Cada función es distinta porque cambiamos los temas y los juegos”, explicó Catalina Guzmán en una entrevista con EL COLOMBIANO.

En escena estarán Chichila Navia, Catalina Guzmán, Aida Bossa, Carolina Cuervo, Viviana Bernal y Diana Vivas, bajo la dirección de Jorge Mario Escobar, actor y clown con amplia trayectoria en teatro y humor. Según sus ellas mismas, Oh Diosas no es una obra de teatro tradicional ni un musical, sino un “show en vivo que cambia cada noche”.

El sábado 11 de octubre, en el Teatro La Enseñanza, se presentará el show Oh Diosas , un formato escénico que mezcla comedia, improvisación, conversación y participación del público. El espectáculo llega a la capital de Antioquia después de dos temporadas con boletería agotada en Bogotá y más de 100 funciones presentadas en el Teatro Nacional de la calle 71.

El espectáculo gira en torno a un “tema de la noche”, que sirve de punto de partida para improvisaciones y diálogos entre las artistas y los asistentes. La dinámica, que dura entre hora y media y una hora cuarenta, depende en buena parte de la energía del público. “La gente termina sintiendo que está parchando con amigas. Hay preguntas en vivo, chistes, historias y voluntarios del público que se suben al escenario”, agregó Guzmán.

Aunque Oh Diosas parte de una mirada femenina, el show no excluye a los hombres. “Hablamos de temas de mujeres que no suelen tratarse en un escenario, pero los hombres se divierten mucho. Son los primeros en ofrecerse para participar y terminan contando sus propias historias”, comentó la actriz Aida Bossa, quien ha hecho parte del proyecto desde su inicio.

Lea aquí: Vibarco, el compositor paisa con cinco nominaciones a los Latin Grammy

La preparación para esta tercera temporada incluyó un mes de ensayos en los que el elenco trabajó nuevos juegos y afinó la interacción escénica. Medellín será la primera ciudad fuera de Bogotá en recibir la producción, un paso que el grupo considera natural. “Medellín tiene una movida cultural muy fuerte y un público que disfruta la comedia. Es el lugar ideal para comenzar la gira nacional”, señaló Bossa.