Desfile Victoria´s Secret: dónde y a qué hora ver las presentaciones de Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro

Este año tres colombianas estarán presente en el evento más importante de la reconocida marca de ropa interior.

  • Karol G, Valentina Castro y Daniella Álvarez serán las tres representaciones colombianas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Fotos: redes sociales
    Karol G, Valentina Castro y Daniella Álvarez serán las tres representaciones colombianas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

14 de octubre de 2025
bookmark

Este año vuelve uno de los desfiles más virales del mundo con un formato que mezcla moda con música y diversidad. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo en Nueva York y tendrá presencia de tres colombianas.

La primera colombiana en ser confirmada dentro de las protagonistas del desfile de la reconocida marca de lencería es Karol G, quien hará parte del cartel musical del desfile.

Lea también: Karol G cantará en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show este año

La Bichota se encargará de la parte musical del evento junto al grupo surcoreano Twice y las estadounidenses Madison Beer y la rapera Missy Ellliot. “Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, fue el mensaje con el que la marca de lencería anunció la presencia de la antioqueña.

Valentina Castro será la segunda colombiana que hará presencia en el desfile de la marca de ropa interior. La modelo tumaqueña que desde pequeña aprendió el oficio de hacer trenzas en su tierra natal ya ha llevado su belleza y su talento a las pasarelas más famosas del mundo como el desfile de Louis Vuitton en París.

Aunque su presencia en el listado de modelos se dio a conocer por páginas de fanáticos y medios especializados, Valentina compartió un video en su cuenta de Instagram en el que relató la emoción con la que viajó a Nueva York para el casting. “Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”, expresó en su publicación.

Castro será la primera modelo colombiana que esté en la pasarela de uno de los desfiles más virales del mundo que busca reconectarse con su público mostrando una mujer más auténtica en una narrativa de diversidad e inclusión.

La tercera colombina que estará presente será la exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez quien fue anunciada como una de las invitadas especiales del desfile.

“Alguna vez soñamos con estar en el desfile de Victoria’s Secret. Hoy estoy aquí, en Nueva York, invitada en representación de mi Colombia. No llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto”, compartió la barranquillera en sus redes.

Aún no se sabe si estará en la pasarela o solo será parte del grupo de famosos que asiste como invitados especiales, sin embargo, en caso de desfilar, sería un momento histórico representando no solo a las mujeres colombianas sino a aquellas que por una discapacidad física ven frustrados sus sueños.

La trasmisión del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Para seguir a las tres representaciones del país en el evento de Victoria´s Secret, los colombianos se podrán conectar este miércoles, 15 de octubre, a partir de las 6:30 p. m. que comenzará la alfombra rosa. El evento inicia a las 7:00 p. m.

La transmisión se hará a través de los canales de YouTube, Instagram y TikTok de Victoria´s Secret, además de Prime Video y Amazon Live. El evento también reunirá a modelos reconocidas como Adriana Lima, Gigi Hadid y Naomi Campbell.

Siga leyendo: Video | Influencer paisa criticó la forma de vestir en Medellín; dijo que “nadie es auténtico” y generó polémica en redes

