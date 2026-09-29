EE. UU. sancionó a cerca de 50 empresas y personas ligadas al Cartel de Sinaloa, incluido el “Mayito Flaco”

El Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra cerca de medio centenar de personas por su vinculación con el Cartel de Sinaloa, incluido su líder Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco”, hijo de su predecesor y cofundador del grupo criminal, Ismael Zambada García.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó esta medida contra 21 personas, entre las que se encuentran miembros de “su círculo más íntimo”, líderes de células del grupo en Tijuana, capital del estado mexicano de Baja California, personas acusadas de blanqueo de capitales y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera” entre los dos países.