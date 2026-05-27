Se venderán 2,5 millones de televisores por el Mundial 2026 en Colombia, ¿cuánto suben las compras?

La fiebre mundialista de 2026 disparará las ventas de televisores en Colombia hasta 2,5 millones de unidades y más de $4 billones, una marca que puede romper récords este año. El 11 de junio arranca en Estados Unidos, México y Canadá la Copa Mundial de Fútbol, y el mercado colombiano de tecnología ya siente el pulso. Para cuando suene el pitazo final, el sector habrá registrado un crecimiento superior al 50% en la temporada de fútbol y un incremento cercano al 35% en el consolidado anual de 2026, muy por encima del promedio histórico de la industria, que ha girado alrededor de los 2 millones de unidades y los $3,5 billones por año. Lea más: Grupo Éxito prevé ventas récord de sobres y álbum Panini del Mundial 2026

Cifras que el mercado reporta por el Mundial 2026

La firma alemana GfK documentó que en Rusia 2018 Colombia vendió cerca de 2,1 millones de televisores, y en Qatar 2022 el país alcanzó 1,49 millones de unidades a septiembre, con un crecimiento de 29,4% frente al mismo periodo de 2021. Ahora el mercado apunta a superar ambas marcas y a convertirse en el ciclo mundialista más activo de la historia comercial del sector. La Encuesta Mensual de Comercio del Dane confirmó que al cierre de las eliminatorias, en septiembre de 2025, las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron un 22% en los últimos 12 meses. El promedio general del comercio minorista en ese mismo periodo creció apenas al 8,4%. Asimismo, un estudio del grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá confirmó que, hasta marzo, el comercio extendió su fase de mejora al registrar un avance anual de 13,4%, el mejor resultado en 6 meses. Esto es gracias la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. “En este contexto, es habitual observar que, con la celebración del principal certamen del fútbol global, las ventas de equipos de sonido y video, como televisores, así como de equipos de informática, registren aumentos significativos”, se lee en el reporte. Además, de acuerdo con cálculos de del grupo de Investigaciones Económicas, desde 2010, las ventas de equipo audiovisual han crecido en promedio 7,2% en años de Mundial, frente a 3% en años sin este.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones reportó que para 2024 el 92,71% de los hogares colombianos cuenta con al menos un televisor, lo que confirma que este dispositivo es el centro del entretenimiento doméstico del país. Por su parte, Fenalco ha documentado que en las jornadas de partido de la Selección Colombia las ventas de televisores, alimentos y bebidas suben entre 30% y 50%. Para el Mundial de 2026, el gremio proyecta un incremento inicial de entre 5% y 7% en ventas del electrodoméstico, aunque los analistas del sector advierten que esas cifras podrían quedarse cortas si Colombia avanza en el torneo.

las ventas de televisores se disparan por el Mundial.

El tamaño creció y el precio bajó

La demanda ya no es la misma de hace cuatro años, según las cuentas de gremios, ya que los consumidores colombianos migraron hacia pantallas de 50 a 65 pulgadas con tecnologías de mayor valor, lo que llevó a que el precio promedio de compra se ubique hoy entre $1 y $6 millones. Pero hay una variable que ha cambiado el acceso y son los precios del mercado, que pueden ser hasta un 15% más bajos frente a los registrados entre 2024 y 2025, especialmente en pantallas de gran formato. Las tecnologías QLED, que mejora el color y el brillo de manera notoria, y MiniLED, que ofrece mayor contraste y negros más profundos, ya están disponibles desde el tamaño de 32 pulgadas. Así las cosas, lo que antes era exclusivo de segmentos premium ahora está al alcance de un rango mucho más amplio del mercado. A esto se suman funciones especializadas para videojuegos y certificaciones que garantizan que las características comunicadas por las marcas sean verificables y medibles. Le puede interesar: Colombia podría sufrir por energía en el Mundial 2026; consumo subiría hasta 5% “Los consumidores buscan pantallas más grandes, mejor calidad de imagen y tecnologías como QLED y MiniLED, así como experiencias más inmersivas para streaming, deportes y videojuegos. Eso ha impulsado que cada vez más hogares accedan a tecnologías que antes estaban reservadas para segmentos premium”, afirma Julián Orozco, director de Desarrollo de Negocios y Producto de Kalley.

Colombia vuelve al Mundial y el mercado lo celebra

Cabe recordar que la Selección Colombia regresa a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, desde Rusia 2018, y lo hace en una edición histórica, ya que por primera vez el torneo contará con 48 selecciones. Esa combinación de nostalgia, expectativa y orgullo tiene un efecto directo en el consumo de tecnología. Carlos Mario Giraldo, gerente general de Grupo Éxito, lo explica así: “Colombia vuelve a este campeonato tras ocho años. Por eso, trabajamos de la mano con más de 60 proveedores aliados y tendremos más de 16 millones de productos disponibles para los clientes, entre textil, gran consumo, juguetería y toda la oferta en televisores, parlantes y barras de sonido”. La compañía proyecta vender cerca de 700 mil televisores en 2026, un crecimiento a doble dígito frente a 2025, año en el que Grupo Éxito comercializó más de 600 mil unidades en esta categoría.

Por otro lado, una encuesta de Bioptimos, firma de investigación de mercados con presencia latinoamericana, confirmó que el 89% de los colombianos sigue los partidos desde su propio hogar, mientras el 34% lo hace en casa de amigos o familiares. El resto se distribuye entre oficinas, restaurantes y centros comerciales. Ese dato explica por qué el televisor, y no el celular ni el computador, sigue siendo el dispositivo central en temporadas de fútbol. Por eso, el Grupo Éxito diseñó para esta temporada la campaña “Los Seleccionados”, que convierte sus productos en los protagonistas de la alineación perfecta de cada hincha. La propuesta activa promociones en los momentos clave del torneo y articula las categorías de tecnología, textil, gran consumo y juguetería bajo un mismo concepto de fútbol.

Según estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), el fútbol en Colombia concentra altos niveles de seguimiento y consumo mediático, con millones de hogares sintonizando torneos nacionales y partidos del equipo de todos. En este contexto, es habitual observar que, con la celebración del principal certamen del fútbol global, las ventas de equipos de sonido y video, como televisores, así como de equipos de informática, registren aumentos significativos.

Kalley ficha a David Ospina para el Mundial 2026

Por su lado, la marca colombiana Kalley llega al Mundial de 2026 con una oferta ampliada que va desde 75 hasta 115 pulgadas, formatos que comenzaron a masificarse desde mediados de 2025. La compañía proyecta superar las 550 mil unidades vendidas este año, lo que le permitiría alcanzar más de 4 millones de televisores comercializados en su historia, al completar dos décadas en la categoría. Como parte de su estrategia mundialista, Kalley anunció la vinculación del arquero paisa David Ospina como nuevo embajador de marca bajo el concepto “Kalleydosos”, una apuesta que busca reforzar su conexión con los aficionados al fútbol en el momento comercial más importante del año. La propuesta se complementa con alianzas con plataformas de contenido, opciones de financiación y garantía de dos años.

Por su parte, la cadena Olímpica lanzó una campaña con 10.000 televisores de 55 pulgadas con financiación propia. Carlos Ariel Gómez, gerente comercial y de abastecimiento de la compañía, afirmó que el compromiso de la cadena es “asegurar que el factor económico no sea una barrera para que el consumidor pueda disfrutar de la mejor experiencia visual.”

La financiación en punto de venta toma el relevo

Sin embargo, la euforia mundialista choca con una realidad que no se puede ocultar. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, reveló que solo el 35,5% de la población adulta accede a crédito con entidades del sistema financiero formal. Si se incluyen fuentes no financieras como comercio y telefonía, la cifra sube al 50,5%, pero eso aún deja a casi la mitad de los adultos colombianos sin mecanismos para financiar compras de alto valor. Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, lo advirtió así: “El mercado de crédito sigue enfrentando retos estructurales para fortalecerse y crecer”. Al mismo tiempo, la cartera bruta como porcentaje del PIB se redujo a niveles de profundización de hace una década, una señal de que el crédito llega hoy a menos hogares que años atrás. Por eso, la Bitácora Económica de Fenalco, correspondiente al primer bimestre de 2026, registró una desaceleración en las ventas del comercio minorista y una caída en el crecimiento del uso de tarjetas de crédito para compras. Así la cosas, los hogares colombianos llegan al Mundial con expectativas de mayor inflación y con cautela en el gasto, un contexto que complica la traducción del entusiasmo mundialista en ventas efectivas. En ese escenario, la modalidad “compra ahora, paga después” gana terreno con rapidez. La Superintendencia Financiera reportó que es usada mayoritariamente por personas de 18 a 35 años, un segmento que representa más del 70% de ese mercado. Fenalco documentó que esta herramienta ha generado incrementos del 30% en las ventas de más de 2.500 comercios del país, especialmente en tecnología y electrodomésticos.

Venta de equipos electrónicos impulsa comercio por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.