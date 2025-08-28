Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

Ya Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de su serie antológica, Monstruos. El 3 de octubre estará disponible en la plataforma esta historia, que seguirá los pasos de uno de los asesinos más temidos en la historia de los Estados Unidos. En esta ocasión, la perturbadora e inquietante historia de Ed Gein llegará a la televisión. Lea: Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia Esta producción ha sido una de las más exitosas de la plataforma de streaming. En 2022 se estrenó su primera temporada, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, y se convirtió en la cuarta serie más vista en la historia de Netflix. Luego, en 2024, se lanzó la segunda, basada en el caso de los hermanos Menéndez, la cual causó polémica, ya que Erik y Lyle, al igual que sus familiares, manifestaron que la serie había creado una imagen errónea de lo sucedido. La serie antológica es creada por Ryan Murphy, reconocido también por la serie antológica de terror American Horror Story, e Ian Brennan.

¿Quién Ed Gein, el asesino cuya historia se contará en una serie de Netflix?

En esta tercera temporada se contará la historia del asesino Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein. El encargado de interpretarlo será el actor británico, Charlie Hunnam, recordado por su participación en la serie Sons of Anarchy. Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, Wisconsin, en una familia disfuncional: su padre era alcohólico, mientras su madre era una mujer con fuertes ideales religiosos, la cual le inculcó a sus hijos un fuerte temor hacia las mujeres que eran vistas como la fuente original del pecado.

Cuando su madre falleció en 1945, Gein se aisló en su granja y a partir de ahí muchos consideran que comenzó su historia como asesino. A mediados de los cincuenta, en su pueblo natal comenzaron a buscar el responsable del homicidio de Bernice Worden, dueña de una ferretería. Finalmente, Ed fue señalado como sospechoso y, al revisar su casa, fue encontrado el cadáver de la mujer colgado de los tobillos, decapitado y abierto de par en par. Además, la policía también halló otros restos de partes humanas que fueron convertidas en muebles y objetivos decorativos que tenía a lo largo de su granja. En ese momento, Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recién fallecidas y robaba sus cuerpos, y también confirmó haber asesinado a Mary Hogan, desaparecida desde hace un par de años.