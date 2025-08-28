x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

Monstruo: la historia de Ed Gein es el nombre que llevará la próxima entrega de la serie antológica reconocida por haber mostrado los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez en temporadas anteriores.

  • Charlie Hunnam protagonizará la serie. FOTO: Cortesía Netflix
    Charlie Hunnam protagonizará la serie. FOTO: Cortesía Netflix
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Ya Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de su serie antológica, Monstruos. El 3 de octubre estará disponible en la plataforma esta historia, que seguirá los pasos de uno de los asesinos más temidos en la historia de los Estados Unidos. En esta ocasión, la perturbadora e inquietante historia de Ed Gein llegará a la televisión.

Lea: Muere integrante de la serie Emily en París en pleno rodaje; grabaciones fueron suspendidas luego de la tragedia

Esta producción ha sido una de las más exitosas de la plataforma de streaming. En 2022 se estrenó su primera temporada, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, y se convirtió en la cuarta serie más vista en la historia de Netflix. Luego, en 2024, se lanzó la segunda, basada en el caso de los hermanos Menéndez, la cual causó polémica, ya que Erik y Lyle, al igual que sus familiares, manifestaron que la serie había creado una imagen errónea de lo sucedido.

La serie antológica es creada por Ryan Murphy, reconocido también por la serie antológica de terror American Horror Story, e Ian Brennan.

¿Quién Ed Gein, el asesino cuya historia se contará en una serie de Netflix?

En esta tercera temporada se contará la historia del asesino Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein. El encargado de interpretarlo será el actor británico, Charlie Hunnam, recordado por su participación en la serie Sons of Anarchy.

Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Plainfield, Wisconsin, en una familia disfuncional: su padre era alcohólico, mientras su madre era una mujer con fuertes ideales religiosos, la cual le inculcó a sus hijos un fuerte temor hacia las mujeres que eran vistas como la fuente original del pecado.

Cuando su madre falleció en 1945, Gein se aisló en su granja y a partir de ahí muchos consideran que comenzó su historia como asesino. A mediados de los cincuenta, en su pueblo natal comenzaron a buscar el responsable del homicidio de Bernice Worden, dueña de una ferretería. Finalmente, Ed fue señalado como sospechoso y, al revisar su casa, fue encontrado el cadáver de la mujer colgado de los tobillos, decapitado y abierto de par en par.

Además, la policía también halló otros restos de partes humanas que fueron convertidas en muebles y objetivos decorativos que tenía a lo largo de su granja. En ese momento, Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recién fallecidas y robaba sus cuerpos, y también confirmó haber asesinado a Mary Hogan, desaparecida desde hace un par de años.

Finalmente, Ed fue encontrado culpable por los homicidios y declarado enfermo mental, por lo que fue internado en una institución psiquiátrica. Su diagnostico aseguraba que padecía esquizofrenia y demencia. Allí murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años.

Esta no es la primera vez que sus crímenes inspiran una producción de terror: el personaje Norman Bates de Psicosis de Alfred Hitchcock fue basado en él, al igual que la saga La masacre de Texas y la película El silencio de los inocentes.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida