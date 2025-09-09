“Quedé en shock”: Adriana López reveló la infidelidad que la llevó a separarse de Mauro Urquijo

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Israel decidió atacar un edificio residencial en Qatar, según ellos, para eliminar los objetivos de Hamás que se encontraban allí. El hecho provocó el rechazo de la comunidad internacional.
Colombia es junto a Argentina y Brasil, las tres selecciones con mayor efectividad ofensiva.
Este sería el quinto apagón que sufre la isla en menos de un año. Las autoridades permanecen en la investigación para esclarecer las causas de la “desconexión total”.
La joven de 23 años salió de Ucrania después de la invasión rusa para escapar de la guerra y la muerte la encontró en medio de un hecho violento en Estados Unidos.
id