El público será jurado en la nueva versión de reality de Miss Universe Colombia

El Canal RCN adquirió los derechos de Miss Universe Colombia y decidió convertirlo en un reality show que estrenará el próximo 30 de agosto a las ocho de la noche y se emitirá durante cinco fines de semana hasta elegir a la candidata que representará el país en Miss Universe, que este año se realizará en el mes de noviembre en la lejana Tailandia.

Las dificultades han estado a la orden del día. El pasado mes de junio abrió la convocatoria para que las colombianas se postularan para representar a su departamento. Sin dar detalles, en dos oportunidades se extendió el tiempo de convocatoria, no se sabe si por falta de inscritas o porque no encontraban los perfiles indicados para un certamen de este nivel.

Finalmente seleccionaron 55 de las inscritas en dicha convocatoria, para ahora, arrancar el reality que es producido y conducido por Claudia Bahamón, contando con un jurado conformado por dos exseñoritas Colombia, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al diseñador Hernán Zajar, quien sabe bien del detrás de cámaras de un evento de belleza como este.