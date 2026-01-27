¿De qué murió Salvo Basile? La grave enfermedad y las complicaciones que sufrió en sus últimos días

La muerte de Salvo Basile, actor y empresario italiano que se convirtió en una figura entrañable de la televisión y el cine colombiano, ha generado preguntas sobre las causas de su fallecimiento. El artista murió el 26 de enero de 2026 en Cartagena, ciudad donde residía desde hace varios años. En contexto: Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana Tras conocerse la noticia, se confirmó que enfrentaba desde hacía meses una enfermedad oncológica que fue debilitando progresivamente su organismo. El diagnóstico principal fue cáncer de estómago, condición que deterioró su estado físico, limitó su actividad cotidiana y lo mantuvo bajo supervisión médica constante.

Con el avance del cáncer, Basile presentó un desgaste general del cuerpo y menor capacidad de respuesta a los tratamientos, complicaciones que se acentuaron debido a su edad. De forma extraoficial, también se mencionaron afecciones cardiacas que habrían agravado su cuadro clínico en las semanas previas a su muerte.

Aunque no se divulgaron partes médicos detallados, las fuentes coinciden en que el cáncer gástrico fue el factor determinante en el desenlace. En sus últimos años, su vida pública se redujo mientras enfrentaba las secuelas de la enfermedad. Lea más: Salvo Basile y su declaración de amor por Medellín Nacido en Italia como Salvatore Basile Ferreira, encontró en Colombia el lugar donde consolidó su carrera artística. Su voz, acento y presencia escénica lo hicieron reconocible en múltiples producciones, y en Cartagena también dejó huella como empresario y promotor de iniciativas sociales y culturales.

Bloque de preguntas y respuestas