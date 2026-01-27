La exposición más grande del maestro Fernando Botero se inauguró en Singapur

El pasado sábado 24 de enero se inauguró Botero en Singapur, una exposición emblemática y sin precedentes que celebra el legado del artista antioqueño y su cercanía con el continente asiático. Le puede interesar: El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 La muestra, realizada en colaboración entre el teatro IMBA (Immersive Media Based Art) y la Fundación Fernando Botero, reúne más de 130 obras originales, entre pinturas, esculturas y dibujos, convirtiéndose en la exposición más grande y ambiciosa de Fernando Botero jamás realizada en la historia. La muestra recorre toda la trayectoria artística del maestro.

Las técnicas y temas que recorren la obra del maestro antioqueño

–El proceso de curaduría se dividió en dos aspectos fundamentales: por un lado están los principales temas de la obra del maestro Botero –las corridas, el circo, la naturaleza muerta, la mujer, la vida cotidiana en América Latina–, y por otro lado están las formas en que se expresaba desde el punto de vista artístico, es decir, la técnica. Hay óleos, acuarelas, tintas, pasteles, esculturas pequeñas y monumentales en bronce, esculturas en mármol. Todas las formas en que el maestro Botero se expresaba están presentes en esta exposición; es un retrato muy completo de la obra —dice Fernando Botero Zea, hijo del maestro y copresidente de la fundación. Esta exposición, además, celebra el regreso de las obras de Botero a Singapur, donde expuso por primera vez, en 2004, es decir, hace 22 años, y lo hace por todo lo alto, en Gardens by the Bay, el octavo lugar más visitado del mundo, con más de 18 millones de visitantes al año. Una oportunidad excepcional para que cientos de personas entren en contacto directo con la obra del maestro antioqueño.

Hay que anotar, además, que Singapur es una de las ciudades con mayor concentración de coleccionistas y de obras de Botero per cápita en el mundo, sin contar los museos, consolidando su vínculo histórico con el artista. Y es que el maestro Fernando Botero tuvo gran interés en dar a conocer su obra por el continente asiático.

El legado de un visionario: La trayectoria de Botero en el mercado asiático

"Fernando Botero fue un visionario del mercado asiático desde los años ochenta, cuando muy pocos artistas occidentales miraban hacia esta región. Su presencia en Asia comenzó a finales de los años ochenta, cuando expuso por primera vez en Japón, país donde realizó más de siete grandes exposiciones durante los años noventa. Posteriormente, su obra llegó a Singapur en 2004, a Seúl en 2006 y nuevamente a Seúl en 2014. El ciclo más influyente de exposiciones del maestro en Asia se produjo entre 2015 y 2016 en China, cuando su obra fue presentada en el Museo Nacional de China en la Plaza Tiananmén en Beijing, en el China Art Museum de Shanghái y posteriormente en Hong Kong. Esta trayectoria se ha visto reforzada recientemente con la exposición inaugurada en Guangzhou en julio del año pasado, seguida ahora por Singapur", dice el comunicado de la fundación.

