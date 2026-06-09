“¿Scooby, eres tú?”: Netflix presenta el primer avance del live-action Scooby-Doo: El origen

Netflix inició el rodaje en Atlanta de Scooby-Doo: El origen, una serie de acción real que reinterpreta la franquicia clásica y presenta por primera vez a Scooby-Doo como un perro real en pantalla. La producción está prevista para estrenarse en 2027. El proyecto hace parte del desarrollo de contenidos de Netflix en alianza con Warner Bros. Television, compañía vinculada a las adaptaciones del universo de Hanna-Barbera. El rodaje se desarrolla en Atlanta, Georgia, donde también se han producido otras series de la plataforma.

Entérese: Muere apuñalado James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; arrestaron al hijo de su novia Netflix presentó el primer avance mostrando la propuesta visual de su nueva serie live-action basada en la clásica franquicia animada. El material difundido por la plataforma es la primera aproximación al proyecto, que hace parte de la expansión de sus adaptaciones de grandes propiedades intelectuales.

Se abre el caso: así nace Mystery Inc. y llega el primer misterio del grupo

La historia se sitúa en los orígenes del grupo de jóvenes investigadores que más adelante conforman Mystery Inc. La narrativa se centra en un primer caso ocurrido durante un campamento de verano, donde se presenta un hecho con elementos sobrenaturales que conecta a los personajes principales.

Le puede interesar: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026 Shaggy, Daphne, Velma y Fred aparecen como adolescentes que no se conocen al inicio de la historia. La serie plantea su encuentro a partir de la investigación del caso, en el que interviene un cachorro de gran danés perdido relacionado con los hechos del campamento. Desde ese punto, el grupo empieza a resolver pistas que los llevan a construir su primera dinámica como equipo.

La producción introduce un cambio en la representación del personaje central de la franquicia. Scooby-Doo, que durante más de cinco décadas ha sido representado en animación y en versiones digitales para cine, será interpretado por un perro real en esta adaptación.

De acuerdo con la producción, el animal seleccionado corresponde a un gran danés en etapa de cachorro, que acompaña al grupo desde el inicio de la historia, en medio de un caso que mezcla investigación y situaciones sin explicación inmediata. La serie mantiene elementos de misterio y fenómenos sobrenaturales, pero traslada la historia al origen del grupo y a su primera experiencia conjunta como investigadores.

Reparto, producción y pistas tras el primer adelanto

El reparto está encabezado por Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins, con participación de Paul Walter Hauser en un rol asociado al personaje de Scooby. La dirección y desarrollo creativo están a cargo de los showrunners Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes estructuran el inicio de esta versión del universo Scooby. La producción ejecutiva incluye a Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, junto al equipo de Midnight Radio y productores asociados. El primer episodio es dirigido por Toby Haynes, encargado de abrir este nuevo caso. Conozca: ¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist

El primer adelanto de la serie generó discusión en redes sociales tras la difusión de imágenes del cachorro utilizado para representar a Scooby-Doo, una pieza central del misterio inicial. Parte del debate se centró en su apariencia, con comparaciones frente a otras razas en etapas tempranas de crecimiento, mientras la producción sostiene que se trata de la fase inicial del personaje dentro de la historia.