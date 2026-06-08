Adriana Barraza llega a los cines colombianos con Volar

En el set, Adriana Barraza es más que una actriz. La mexicana, que en 2006 fue nominada al Premio Óscar por su papel en Babel de Alejandro G. Iñárritu, ha construido una carrera de más de cinco décadas que la ha llevado por varios países de Latinoamérica, a Hollywood y también al aula de clases.
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Los 40 años que ha dedicado a formar a nuevos actores no pasan inadvertidos cuando está encabezando una producción. Así ocurrió en Volar, la nueva película colombiana dirigida por Jeiver Pinto Vargas, en la que Barraza interpreta a Alicia, una mujer mayor de clase alta que es secuestrada por Alirio, un niño que vive en las calles y que, tras perder a su mejor amiga, decide llevarla al Bronx para no quedarse solo.
Esta cinta, cuya idea nació hace diez años, fue grabada en Bogotá. Pinto, su director, asegura que el mayor reto fue imprimirle al proyecto la verdad que necesitaba. Por eso, la filmación se hizo a cielo abierto, en plena ciudad, y muchos de los extras son habitantes de calle reales. En ese proceso, además de interpretar a Alicia, Adriana fue una pieza clave. Trabajó mano a mano con Pinto para darle herramientas a Erick Agray y Estefanny Rodríguez, sus dos compañeros de escena, quienes no eran actores profesionales y que, a diferencia del resto del elenco, no contaban con un guion.
Este es el primer protagónico en el cine colombiano de Barraza, quien ha participado en producciones como Blue Beetle, de DC Studios; Los 33, junto a Antonio Banderas y Jueliette Binoche, y Mi amigo el pingüino, con Jean Reno. EL COLOMBIANO habló con la actriz sobre esta experiencia.