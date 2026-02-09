Video | Shakira sufrió fuerte caída durante un concierto en El Salvador: “No se preocupen, que soy de caucho”

Shakira nos dio una vez más ejemplo de que si uno se cae, literalmente, hay que levantarse. Este sábado, en el primero de los cinco conciertos que la artista ofrecerá en El Salvador en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la barranquillera sufrió un pequeño tropiezo delante de sus fans, quienes se asustaron, pero a la vez aplaudieron el profesionalismo con el que la artista asumió el accidente durante su puesta en escena. Lea aquí: Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario La cantante, que ya había interpretado un par de canciones en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González, de San Salvador, se resbaló y sufrió una caída mientras cantaba Si te vas. De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la artista perdió el equilibrio mientras bailaba con la base de su micrófono y, al dar un paso con su pie derecho, cayó al suelo en el costado izquierdo del escenario, lo que hizo que se golpeara fuertemente.

Pese al impasse, Shakira se levantó rápidamente y siguió con su presentación, sin detener su interpretación, transmitiendo calma y profesionalismo tanto al público como a su equipo. De hecho, la cantante, con una sonrisa, pronunció un “ok”, indicando que estaba bien, y luego, con un toque de humor, dijo: “¡Qué caída!”, mientras interpretaba el coro de la canción, lo que provocó una ola de aplausos y la ovación de los asistentes al espectáculo. Horas después, ella misma se burló de su tropezón y nuevamente dio un parte de tranquilidad por lo sucedido. “No se preocupen, que soy de caucho jajaja”, escribió en una historia de Instagram en la que compartió un video del incidente.