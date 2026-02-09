¿En qué consiste Mi metro cuadrado, la campaña que anunció el alcalde de Medellín?

Con la premisa de que “la ciudad más limpia no es la que más basura recoge, sino la que menos ensucia”, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó este viernes la campaña ”Mi Metro Cuadrado” (Mi M2).
La estrategia, presentada desde el parque de Belén, pretende, según la administración distrital que, tras dos años de inversiones intensivas para recuperar la infraestructura física y “poner la casa en orden”, la ciudadanía asuma un rol activo para recuperar el estatus de “tacita de plata” que caracterizó históricamente a la ciudad.
En otras palabras: las obras van bien, pero hay que cuidarlas, y eso es tarea de todos.
El concepto central de la campaña define el “metro cuadrado” como el entorno inmediato de cada ciudadano. Según explicó el mandatario, la iniciativa no se limita a las intervenciones estatales, sino que apela a la corresponsabilidad.