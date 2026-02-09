¡Deuda colombiana aprieta! En 2026, $1 de cada $3 del recaudo del Gobierno Petro se va a pagar intereses

Colombia entra en 2026 con una factura pesada y sin precedentes. La más reciente actualización del perfil de deuda interna del Ministerio de Hacienda muestra que el servicio de la deuda alcanzará un pico cercano a los $130 billones este año. Este es un nivel que no se había visto en los últimos años y que marca el inicio de un período prolongado de alta presión fiscal. No se trata de un fenómeno aislado. Entre 2026 y 2033, el servicio de la deuda interna se mantendrá en niveles históricamente elevados. Lo anterior, con una fuerte concentración de vencimientos que obliga al Gobierno a buscar financiamiento de manera recurrente, en un entorno de tasas de interés altas y creciente percepción de riesgo. Puede leer más: Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep Incluso, la Contraloría General de la República ha puesto especial atención en 2029, cuando el servicio de la deuda interna se proyecta en $110,6 billones. Ese monto implicaría refinanciar sumas muy significativas justo cuando el mercado sigue exigiendo tasas elevadas para prestarle al país. El riesgo va por cuenta de la refinanciación, que cada vez se hace más costosa y reduce el espacio fiscal para otros gastos. La deuda deja de ser solo un problema contable y se convierte en una restricción estructural para la política económica.

“Uno de cada tres pesos del recaudo va a deuda”

Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador senior en temas económicos, lo resume con una cifra contundente: “$1 de cada $3 del recaudo va a deuda en 2026. El servicio de la deuda interna llega a $130 billones. No todo es ‘renovar’: $51 billones son intereses que se pagan con presupuesto”. Es decir, el recaudo tributario ronda algo más de $300 billones y solo el pago de intereses del servicio de la deuda supera los $100 billones. En la práctica, cerca de un tercio de lo que recauda el Estado se destina a atender la deuda. Aunque el servicio total de la deuda interna asciende a $130 billones, no todo implica una salida directa de caja. De ese monto, $79 billones corresponden a vencimientos de capital que normalmente se refinancian mediante nuevas emisiones. En ese sentido, el verdadero golpe fiscal está en los $51 billones en intereses, que sí deben pagarse cada año con recursos efectivos del presupuesto. Estos intereses hacen parte de los gastos corrientes del Gobierno y se financian principalmente con ingresos tributarios y, en algunos casos, con más deuda. En contexto: Gobierno Petro incumple por tercer año la meta de recaudo: faltaron $9,4 billones en impuestos en 2025

Tasas caras y credibilidad fiscal en entredicho

Asimismo, Germán Machado, economista y docente de la Universidad de los Andes, advierte que el problema no es solo el tamaño de la deuda, sino su costo creciente. “A punto de que el Gobierno Petro revele el Plan Financiero 2026, la deuda pública de Colombia sigue más y más cara. El mercado considera que Colombia tiene ‘alto riesgo de crédito’. Las tasas son insostenibles y peores que en países con calificaciones soberanas más bajas”. Machado agrega que desde 2024, en toda la curva de deuda entre 2026 y 2050, el costo ha aumentado en promedio más del 28%, llevando a una paradoja incómoda: Colombia hoy paga deuda más cara que países como Ucrania, Jordania, Namibia y Pakistán.

A su vez, desde Corficolombiana señalan que la presión sobre la deuda no da tregua. “Este año nuevamente vamos a tener una presión fuerte sobre la deuda. Es importante resaltar que el Gobierno tiene que pagar, antes de julio, la deuda con los bancos internacionales correspondiente al total return swap utilizado el año pasado como instrumento de financiamiento”. Explican que la Dirección de Crédito Público priorizaría mantener liquidez en dólares, por lo que no se prevén monetizaciones durante 2026. Además, recuerdan que con la venta de US$5.000 millones en bonos globales en enero, ya se habrían cubierto las necesidades de financiamiento externo.

Giro al mercado local: $85 billones en deuda interna

Con el frente externo cubierto, la estrategia de endeudamiento para 2026 apunta al mercado local. Según metas preliminares de la Dirección de Crédito Público, el Gobierno buscaría $85 billones en deuda interna. El plan, aún provisional, contempla $60 billones en subastas, $9 billones en colocaciones directas, $2 billones en TES verdes y $4,5 billones en bonos pensionales. Hasta ahora, entre enero y lo corrido de febrero, el acumulado emitido asciende a $6,5 billones, cerca del 7,6% del objetivo planteado. En enero se colocaron aproximadamente $5,1 billones en Títulos de Corto Plazo, TES en pesos y TES UVR. En febrero, las colocaciones suman $1,36 billones, impulsadas por una subasta de TCO por $0,9 billones y una emisión de TES UVR por $0,46 billones. La Dirección de Crédito Público confirmó, durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria, que Colombia ya completó el financiamiento externo previsto para este año. Por eso, el foco ahora está en el mercado interno. Una muestra de esa dinámica se vio en la última subasta de títulos de corto plazo, donde se colocaron $900.000 millones, pese a que las posturas alcanzaron $2,6 billones, reflejando apetito, pero también dependencia del ahorro local. Siga leyendo: Colombia se encamina a la mayor deuda pública de su historia: aumentó casi $400 billones en los últimos tres años

La paradoja fiscal: presupuesto récord, pocos resultados