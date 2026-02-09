¡Deuda colombiana aprieta! En 2026, $1 de cada $3 del recaudo del Gobierno Petro se va a pagar intereses

Colombia entra en 2026 con una factura pesada y sin precedentes. La más reciente actualización del perfil de deuda interna del Ministerio de Hacienda muestra que el servicio de la deuda alcanzará un pico cercano a los $130 billones este año.
Este es un nivel que no se había visto en los últimos años y que marca el inicio de un período prolongado de alta presión fiscal. No se trata de un fenómeno aislado. Entre 2026 y 2033, el servicio de la deuda interna se mantendrá en niveles históricamente elevados.
Lo anterior, con una fuerte concentración de vencimientos que obliga al Gobierno a buscar financiamiento de manera recurrente, en un entorno de tasas de interés altas y creciente percepción de riesgo.
Incluso, la Contraloría General de la República ha puesto especial atención en 2029, cuando el servicio de la deuda interna se proyecta en $110,6 billones. Ese monto implicaría refinanciar sumas muy significativas justo cuando el mercado sigue exigiendo tasas elevadas para prestarle al país.
El riesgo va por cuenta de la refinanciación, que cada vez se hace más costosa y reduce el espacio fiscal para otros gastos. La deuda deja de ser solo un problema contable y se convierte en una restricción estructural para la política económica.