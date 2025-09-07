x

En video | Shakira acabó entre lágrimas en México al interpretar la canción inspirada en su ruptura con Piqué

Durante su concierto en Querétaro de este sábado, la artista no pudo contener las lágrimas cuando interpretó Última, la canción que escribió luego de su separación con el exfutbolista catalán.

    Shakira se presentó en el estadio La Corregidora, de Querétaro, ante más de 45.000 asistentes, quienes presenciaron el emotivo momento. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
bookmark

El concierto de Shakira en Querétaro, México, este sábado 6 de septiembre tuvo uno de los momentos más emotivos para sus fanáticos. Cuando interpretó la canción Última, la cantante rompió en llanto, lo cual generó polémica, teniendo en cuenta que el tema fue inspirado en su separación con el exfutbolista catalán, Gerard Piqué.

Según se vio en las redes sociales, durante estos versos de Última, la cantante barranquillera no pudo contener las lágrimas ante los 45.000 asistentes que disfrutaron de la presentación, que forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba/Y que para mí todo era poco, insuficiente/Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama/Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente/Seguramente con el tiempo me arrepienta/Y algún día quiera volver a tocar tu puerta/Pero ahora/Debo aprender a estar sola/Se nos perdió el amor a mitad de camino/¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?”.

Entérese: Shakira canta Día de enero frente a Antonio de la Rúa y el público revive su historia de amor

El hecho se hizo aún más emotivo, luego de que los fanáticos de la colombiana corearan cada una de las letras de este tema cuando a ella se le quebró al voz, como parte de la muestra de apoyo tras la compleja separación que vivió Shakira en 2022.

@dioserpretzel_ Shakira llora al interpretar la canción “Última” en su concierto en México. #Shakira #LMYNL #LMYNLWorldTour #LMYNLWorldTourCDMX ♬ som original - Dioser Pretzel

Al finalizar su presentación, Shakira posteó apartes del concierto en la cancha de La Corregidora, estadio mundialista en 1986, con la frase “Querétaro bajo la lluvia. Épico!!”, destacando la calidez de los asistentes a este evento.

Le puede interesar: Shakira deslumbra en California con nuevos looks de lujo y anuncia su regreso a Latinoamérica

Después de la presentación de este sábado, Shakira continuará con su gira en territorio mexicano, iniciando la noche de este domingo en el estadio Akron, de Zapopan (Jalisco), continuando este jueves y viernes con una doble jornada en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

Una semana más tarde se presentará en el estadio GNP Seguros, en Ciudad de México y su recorrido por el país norteamericano finalizará el 24 de septiembre en el remodelado estadio Luis “Pirata” Fuente, de Veracruz.

Finalizada esta gira mexicana, tendrá una presentación el 27 de septiembre en el Central Park, de Nueva York, Estados Unidos, antes de hacer la segunda gira en Colombia: el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y el 1 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá.

Utilidad para la vida