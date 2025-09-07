En video | Shakira acabó entre lágrimas en México al interpretar la canción inspirada en su ruptura con Piqué

El concierto de Shakira en Querétaro, México, este sábado 6 de septiembre tuvo uno de los momentos más emotivos para sus fanáticos. Cuando interpretó la canción Última, la cantante rompió en llanto, lo cual generó polémica, teniendo en cuenta que el tema fue inspirado en su separación con el exfutbolista catalán, Gerard Piqué.
Según se vio en las redes sociales, durante estos versos de Última, la cantante barranquillera no pudo contener las lágrimas ante los 45.000 asistentes que disfrutaron de la presentación, que forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.