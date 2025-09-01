x

Shakira canta Día de enero frente a Antonio de la Rúa y el público revive su historia de amor

La presencia de Antonio de la Rúa en el concierto de Shakira en Ciudad de Méxicodesató la nostalgia entre los asistentes y reavivó los rumores sobre una reconciliación con quien fue su pareja y mánager durante más de una década.

  Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación de más de once años que marcó la etapa de mayor proyección internacional de la cantante. FOTO archivo
    Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación de más de once años que marcó la etapa de mayor proyección internacional de la cantante. FOTO archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La aparición de Antonio De la Rúa en el concierto de Shakira en Ciudad de México, mientras la artista interpretaba Día de enero, ha encendido las redes sociales y reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, más de una década después de su ruptura.

Lea también: Shakira demandó a Antonio de la Rúa por robo

El momento, captado en video por asistentes y viralizado en cuestión de horas, mostró al empresario argentino acompañado de su hija Zulu, observando desde las gradas cuando sonaba la canción que la colombiana le escribió en los años 2000.

Una cercanía cada vez más visible

No es la primera vez que Antonio de la Rúa aparece en el entorno de la cantante durante esta gira, pues distintos medios de comunicación han documentado encuentros recientes en restaurantes de Miami y su presencia en varias paradas de la gira internacional.

Entérese de más: Shakira inauguró su show en Argentina acompañada de la hija de Antonio de la Rúa y causó revuelo en redes sociales

En algunos de estos encuentros también participaron Milan y Sasha, hijos de Shakira con Gerard Piqué, así como Zulu, la hija de De la Rúa, a quien la barranquillera invitó a caminar junto a ella en un concierto en Argentina.

Además, cabe recordar que De la Rúa quien organizó los conciertos de Shakira en Colombia.

@pabloenriqueof El invitado sorpresa de Shakira en Ciudad de México. 🗣️😭 #shakira #lmynlworldtour #cdmx #concierto #diadeenero ♬ sonido original - Pablo Enrique

La historia que vuelve a escena

Shakira y De la Rúa comenzaron su relación en el año 2000, en plena expansión internacional de la cantante.

El argentino jugó un papel clave en la proyección de su carrera, organizando conciertos y asesorándola en momentos decisivos, incluida la conquista del mercado anglosajón.

Su separación en 2011 marcó el final de una era, seguida de disputas legales que concluyeron en 2013. Desde entonces, habían mantenido distancia pública hasta los recientes reencuentros.

Rumores sin confirmación

Pese a la expectativa que generan estos episodios, ni Shakira ni De la Rúa han confirmado un acercamiento sentimental. Sin embargo, la reiterada presencia del argentino en conciertos y espacios privados alimenta la narrativa de los seguidores, que no ocultan su entusiasmo en redes sociales con mensajes que van desde la nostalgia hasta el deseo de verlos juntos de nuevo.

Le puede interesar: Antonio de la Rua disolvió sociedad con Shakira y desmintió rumor sobre demanda

Por último, cabe mencionar que Shakira cerró su gira por México en el Estadio GNP de la capital, con la participación especial de Belinda en el escenario.

