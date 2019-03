Polémico documental sobre Michael Jackson llega a Colombia

Como Peter Pan tenía su tierra de Nunca Jamás, Michael Jackson tenía el rancho Neverland. Un espacio de ensueño lleno de juegos, dulces y toda clase de diversiones que le daban la licencia de sentirse como niño otra vez.

Jackson, uno de los músicos más grandes en la historia del pop, tuvo que enfrentar durante su vida duros señalamientos y acusaciones según las cuáles habría abusado sexualmente de niños en Neverland. Los invitaba a compartir días enteros en el rancho junto a sus familias y según algunas de las presuntas víctimas, el cantante habría sacado ventaja de esa situación con los menores.

Más de 20 años después, James “Jimmy” Safechuck y Wade Robson, quienes fueron cercanos al rey del pop cuando eran niños, decidieron divulgar su versión de los hechos. Lo hicieron por medio del documental Dejando Neverland de HBO, una producción de cuatro horas que se divide en dos partes.

Dirigido por Dan Reed, el documental narra las experiencias que Safechuck, de 41 años, y Robson, de 36, dicen haber tenido junto a Jackson durante esas visitas a Neverland. Entre ellas se encuentran los relatos de abusos sexuales en repetidas ocasiones.

Sus familiares, quienes también fueron invitados al lugar en más de una oportunidad, entregan su testimonio frente a las cámaras.

En el momento en el que Safechuck y Robson conocieron al artista, cada uno tenía 10 y 7 años respectivamente. Safechuck era un actor infantil de California, mientras Robson entró en contacto con él tras ganarse un concurso en el que debía imitar al cantante.

La producción ya se estrenó en Estados Unidos y posteriormente fue acompañada por una entrevista que le realizó Oprah Winfrey a ambos hombres.

“Él me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios”, dijo Robson, quien posteriormente se convirtió en coreógrafo, en la entrevista que tuvo con Winfrey después del estreno del documental.

La producción ha tenido fuertes críticas por los fanáticos de Jackson y ahora enfrenta una demanda de 100 millones de dólares impuesta por su familia.

Varias cadenas radiales en Australia, Nueva Zelanda y Canadá han sacado las canciones del rey del pop de su programación.

En Colombia la primera parte de Dejando Neverland se emitirá por HBO el sábado 16 de marzo a las 6:00 p.m. y la segunda llegará el domingo 17 a las 6:00 p.m. A partir de esos días, ambas partes estarán disponibles en la plataforma HBO Go.