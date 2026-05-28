Golpe a red nacional de hackers: capturaron a 11 personas que habrían robado más de $3.000 millones en subsidios

Después de un año de investigaciones, las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes de una red delincuencial acusada de apropiarse ilegalmente de más de $3.000 millones en subsidios destinados a la población vulnerable en Colombia.

Se realizó una operación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Medellín, Barranquilla y Montería, ciudades desde donde, según las investigaciones, operaba la estructura dedicada al fraude informático y al desvío de ayudas económicas administradas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), explicó que la investigación permitió establecer que los recursos hurtados estaban destinados a “adultos mayores, Jóvenes en Acción y víctimas del conflicto”.

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“Logramos la desarticulación de una red criminal dedicada al robo de subsidios del Estado, los cuales estaban dirigidos a personas vulnerables o a las familias más necesitadas de Colombia”, señaló el oficial.

Según la Dijín, durante las diligencias de allanamiento fueron ejecutadas 11 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad personal y abuso de confianza.