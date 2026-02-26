x

Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, estrenará serie sobre cómo fue crecer en el Cártel de Medellín

La cantidad de series y películas en torno a la vida y los crímenes de Pablo Escobar Gaviria, uno de los más temidos narcotraficantes de todos los tiempos, parece que está lejos de detenerse, y ya una producción más está lista para ser estrenada.

    John Leguízamo (Der.) interpretará a Pablo Escobar en la nueva serie. FOTO: Disney+
El Colombiano
hace 8 horas
Producciones para salas de cine, para canales de televisión y ahora plataformas de streaming han tenido al líder del Cartel de Medellín Pablo Escobar como protagonista, hecho que ha sido criticado por unos y celebrado por otros.

Ahora se prepara Queridas niñeras asesinas, que tendrá su estreno en el mes de marzo en Series Mania, el principal evento europeo enfocado de manera exclusiva en las series, y que este año se realizará del 20 al 27 de marzo en Lille, Francia. Esta producción está inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar.

Series Mania reunirá este año estrenos internacionales en primicia y complementará su programación con actividades especiales como encuentros profesionales y clases magistrales lideradas por referentes destacados del sector audiovisual.

En la competencia internacional de su novena edición tendrá su estreno mundial Queridas niñeras asesinas (cuyo nombre en inglés será Dear Killer Nannies), una serie de Disney+ y Hulu.

La serie es beneficiaria del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo que otorga un descuento tributario del 35% sobre los gastos de servicios audiovisuales y logísticos realizados en el país, aplicable a rodajes de series, obras cinematográficas, videos musicales, videojuegos y producciones publicitarias audiovisuales.

De acuerdo con la sinopsis, Juampi es un niño solitario que vive rodeado de lujos y considera a su padre el benefactor de los más humildes de Medellín, con una fortuna que los obliga a vivir con guardaespaldas que también son sus compañeros de juegos. Sin embargo, este mundo ideal comienza a desmoronarse cuando descubre que sus queridas “niñeras” son sicarios contratados para entregar sus vidas por su familia y que su padre, Pablo Escobar, es el narcotraficante más temido y buscado del planeta.

Esta es la historia de un niño que pierde su inocencia al heredar una guerra ajena, mientras carga con el estigma de un apellido que transformará su vida en una carrera contra la muerte. Juan Pablo Escobar narra, en primera persona, cómo fue crecer dentro del Cártel de Medellín, el imperio criminal más poderoso de su época.

Queridas niñeras asesinas toma como punto de partida los años de infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria, para explorar su experiencia en medio de uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de Colombia.

El proyecto cuenta con el argentino Sebastián Ortega como showrunner y presenta a John Leguizamo en el papel de Pablo Escobar. La producción está a cargo de Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios.

El elenco incluye también a Janer Villareal como Juan Pablo en su etapa adolescente y a Miguel Tamayo en su infancia, junto a actores como Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea y Julián Díaz, además de la participación especial de Carmen Electra.

La serie fue creada por el propio Juan Pablo Escobar en colaboración con y Pablo Farina, quien es el guionista de Pecados de mi padre, documental estrenado en 2009 sobre el capo. Aún no se conoce la fecha en la que estará disponible esta producción en plataformas de streaming.

