Luis Díaz lo llamó “villano”: ¿eso aleja a Jhon Durán aún más del Mundial?

El nombre de Jhon Jáder Durán suele aparecer tanto por sus goles como por su fuerte carácter. A sus apenas 22 años, el delantero colombiano ha pasado por varias ligas y equipos, acumulando episodios disciplinarios, expulsiones y rumores de conflictos internos que han alimentado la percepción de un futbolista tan determinante como impredecible.
Su reciente llegada al Zenit de San Petersburgo volvió a poner el foco sobre su conducta, especialmente tras antecedentes en Europa, Turquía y la selección nacional.
Puede leer: ¿Jhon Durán es el ejemplo perfecto de “la magia y el caos” que caracteriza al futbolista colombiano?
De un video viral a viejos rumores en la Selección Colombia
Todo resurgió a partir de un contenido aparentemente inocente del Bayern Múnich, en el que el colombiano Luis Díaz participaba en una dinámica para redes sociales. Allí imaginó su vida como una película y, entre bromas, señaló a Durán como el “villano principal”.
En la misma actividad mencionó a Daniel Muñoz como su mejor amigo y al entrenador Julio Comesaña como su mentor. Sin embargo, la referencia a Durán desató especulaciones en Colombia.
Muchos recordaron entonces lo ocurrido tras el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Selección de Perú el 6 de junio de 2025 en Barranquilla.