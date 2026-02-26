Bancolombia asegura que superó caída y normaliza servicios digitales y físicos

Tras más de 12 horas de interrupciones que afectaron el acceso a servicios esenciales, Bancolombia informó que restableció la operación total de sus canales, tanto digitales como físicos. La normalización incluye las plataformas para clientes individuales, como la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, así como las soluciones dirigidas a empresas, entre ellas Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra. De igual forma, el banco confirmó que los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y las sucursales en jornada continua retomaron su funcionamiento habitual. Le puede gustar: Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”

¿Por qué pueden tardar en verse algunas transacciones?

Aunque los sistemas ya están operando, Bancolombia advirtió que ciertos movimientos podrían reflejarse con demora. En particular, las transacciones realizadas en oficinas físicas pueden tardar un poco más en aparecer detalladas en las cuentas de los usuarios. El banco explicó que este retraso se debe al proceso de actualización de información tras la contingencia, pero reiteró que las operaciones sí fueron registradas y se verán reflejadas progresivamente.

¿Habrá devoluciones de dinero por errores en Bancolombia?

La entidad también se refirió a los clientes que resultaron afectados por la falla, ya sea por cobros duplicados o por casos en los que el dinero no fue entregado correctamente. En estos escenarios, Bancolombia indicó que realizará las devoluciones correspondientes de manera automática. Los usuarios verán el reintegro como un abono en sus cuentas durante los próximos días, sin necesidad de realizar trámites adicionales.