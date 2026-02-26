Bancolombia asegura que superó caída y normaliza servicios digitales y físicos

Tras más de 12 horas de interrupciones que afectaron el acceso a servicios esenciales, Bancolombia informó que restableció la operación total de sus canales, tanto digitales como físicos.
La normalización incluye las plataformas para clientes individuales, como la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, así como las soluciones dirigidas a empresas, entre ellas Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra.
De igual forma, el banco confirmó que los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y las sucursales en jornada continua retomaron su funcionamiento habitual.
Le puede gustar: Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”