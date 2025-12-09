‘La reina del flow’ y ‘Pedro, el escamoso’ llegarán a su tercera temporada en 2026

Ya se conoce el nombre de algunas de las producciones de la televisión colombiana que se estrenarán en 2026. Una de las más esperadas es La reina del flow, la serie de Caracol Televisión cuya primera temporada se estrenó en 2018 y que, desde entonces, se ha convertido en un fenómeno nacional e internacional.

La producción, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, regresará en los primeros meses del próximo año, según confirmó Caracol. Desde que en 2021 se estrenó su segunda temporada, los fanáticos de la historia de Yeimy y Charlie han estado esperando la continuación de la serie.

La expectativa por esta nueva entrega aumentó en septiembre de 2025, cuando el elenco realizó varias presentaciones en España, las cuales fueron grabadas y harán parte de la próxima temporada. Además, ya se conoce que La reina del flow tendrá nuevos personajes, como Sky, interpretada por la actriz Alisson Joan, quien será presentada como la nueva artista de la disquera de Yeimy y Charlie, Soul & Bass.

“Después de cuatro años, Los reyes del flow: Charly y Yeimy, ahora casados y con una hija llamada Alma, han construido una sólida y exitosa productora musical, Soul&Bass, sin embargo, su oscuro pasado regresa con la venganza de Mike Rivera, su enemigo, quien desde la cárcel planea destruirlos junto a los Vallejo, unos hackers, dementes que son sus fanáticos. El accidente de Yeimy y su desaparición conmociona al mundo entero. Los rumores del homicidio comienzan a circular en contra de Charly, planeado por Mike, quien está próximo a salir de prisión, junto a sus amigos, los Vallejo, quienes buscan construir una nueva productora musical, con la que creen que acabarán con Soul&Bass”, dice la sinopsis.