x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Ya se vio la serie que viene de un manga japonés y habla de vinos? Se llama “Las gotas de Dios”

Este 21 de enero se estrena por Apple TV la segunda temporada de esta serie que ganó en 2024 el premio Emmy a Mejor serie internacional, una mezcla de drama, vinos, elegancia y que ha sido aclamada como una “joya escondida” de la TV. EL COLOMBIANO habló con sus protagonistas.

  • Fleur Geffrier y Tomohisa Yamashita, los protagonistas de Las gotas de Dios. FOTO Cortesía Apple TV
    Fleur Geffrier y Tomohisa Yamashita, los protagonistas de Las gotas de Dios. FOTO Cortesía Apple TV
  • En el manga también es una serie con varios capítulos. FOTOS Cortesía Kodansha Ltd.
    En el manga también es una serie con varios capítulos. FOTOS Cortesía Kodansha Ltd.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

La trama es sencilla: Las gotas de Dios narra la historia de una figura emblemática de la enología –experto en la ciencia y el arte de producir vino– que muere en Tokio y deja atrás a una hija llamada Camille (interpretada por Fleur Geffrier) que vive en París y no ha visto a su papá desde que sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años.

Su padre, al morir, deja un testamento en el que le deja a ella una impresionante colección de vinos –la mayor del mundo según expertos–. Pero para reclamar la herencia, Camille debe competir con un joven y brillante enólogo, Issei Tomine (interpretado por Tomohisa Yamashita), a quien su padre tomó bajo su protección y al que se hace referencia en el testamento como su “hijo espiritual”. Ahí empieza una serie que nació en el mundo del manga japonés, creada y escrita por el galardonado Tadashi Agi y con ilustraciones de Shu Okimoto.

En el manga también es una serie con varios capítulos. FOTOS Cortesía Kodansha Ltd.
En el manga también es una serie con varios capítulos. FOTOS Cortesía Kodansha Ltd.

Esa historia ya tiene una temporada que se puede ver en Apple TV y este miércoles 21 de enero de 2026 se estrena la segunda entrega.

La serie ha sido catalogada como una “joya escondida” de la televisión; por ser una serie franco-japonesa participó en los Emmy Internacional y se llevó el galardón a Mejor serie en 2024.

“Desde su debut mundial, Las gotas de Dios ha recibido amplios elogios tanto de críticos como de los fans, logrando rápidamente una puntuación perfecta de 100% de los críticos y una calificación de Producto Fresco Certificado en Rotten Tomatoes”, detallan desde la producción.

El drama ha sido catalogado por los críticos como una “serie tensa, elegante y absolutamente divertida,” que es “sorprendentemente fascinante” y “emocionante de ver”.

EL COLOMBIANO conversó con sus dos protagonistas: Tomohisa Yamashita y Fleur Geffrier sobre el éxito de la serie y esta nueva temporada.

Sobre su relación con el vino, Fleur explica que viene de una familia francesa del Suroeste de su país: “estoy muy familiarizada con el vino desde mi infancia, pero participar en esta serie fue un honor y me metió más profundamente en el mundo del vino y ahora me siento más relacionada que nunca”.

Le puede interesar: Después de 50 años, Sandokán regresa a la televisión en una nueva serie

Vale aclarar que, como nos lo dijeron el productor Klaus Zimmermann y el experto en vino que tiene la serie Seb Pradal, los actores no toman vino real porque, como había tantos ensayos y en esos también se debía tomar, “al final se hace complejo hablar después de tomar tantas copas, supongo”, detallaron. Pero eso sí, los actores pidieron oler vino real durante el entrenamiento y en las grabaciones les daban una mezcla de diferentes bebidas que se parecía al vino que querían describir, “pero además todas las grabaciones fueron en propiedades, en ubicaciones reales de vino, etc. Así que tuvimos mucha suerte y pudimos ir a probar; todos probaron los vinos que se cataron en el programa, pero no mientras estábamos grabando”, aclararon.

Tomohisa cuenta que no tenía un interés personal en el vino antes de participar en la serie, “pero tomé 40 horas de clase y mi profesor de vino me recomendó ir a un restaurante francés y que pidiera vinos concretos y bueno, me enamoré del vino”.

Sus hábitos con relación al vino cambiaron y ya ambos actores adoptaron el vino en sus vidas, pero aún quieren seguir aprendiendo. “Yo quiero explorar y conocer el vino de todo el mundo”, añade el actor japonés.

Le puede interesar: Llega a la TV la historia de Antonin Carême, el primer chef que logró la fama en el mundo

La serie también toca el tema de la salud mental; para Fleur es muy importante porque es algo que se debe poner en la mesa de conversación. “Mi personaje esconde su trauma debajo de la alfombra y en la segunda temporada ese hecho deja ver cómo puede hacerla explotar”.

La competencia sigue siendo un tema de la segunda temporada, “y falta perdón y hay un vínculo familiar roto y no son verdaderamente felices y son muchos temas personales que se mueven también en esta nueva entrega”.

La serie también combina inglés y francés. “El mundo está cada vez más abierto”, dice Fleur, “y la serie se adapta a eso y se hace más real cuando la gente habla su propio idioma”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida