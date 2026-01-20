¿Ya se vio la serie que viene de un manga japonés y habla de vinos? Se llama “Las gotas de Dios”

La trama es sencilla: Las gotas de Dios narra la historia de una figura emblemática de la enología –experto en la ciencia y el arte de producir vino– que muere en Tokio y deja atrás a una hija llamada Camille (interpretada por Fleur Geffrier) que vive en París y no ha visto a su papá desde que sus padres se separaron cuando ella tenía nueve años.
Su padre, al morir, deja un testamento en el que le deja a ella una impresionante colección de vinos –la mayor del mundo según expertos–. Pero para reclamar la herencia, Camille debe competir con un joven y brillante enólogo, Issei Tomine (interpretado por Tomohisa Yamashita), a quien su padre tomó bajo su protección y al que se hace referencia en el testamento como su “hijo espiritual”. Ahí empieza una serie que nació en el mundo del manga japonés, creada y escrita por el galardonado Tadashi Agi y con ilustraciones de Shu Okimoto.