Después de 50 años, Sandokán regresa a la televisión en una nueva serie

La popular serie italiana de los años 70 y 80 –que también se vio en Colombia– llega con nuevo elenco y protagonizada por el actor turco más famoso de la televisión: Can Yaman.

  • El nuevo protagonista será el actor turco Can Yaman. FOTO: Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 36 minutos
bookmark

En 1976, la televisión italiana exportó uno de sus productos más memorables, la historia de Sandokán, el tigre de Malasia, basada en las novelas de aventuras escritas por el autor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX.

Lea: La tercera temporada de Euphoria ya tiene nuevo tráiler y fecha de estreno

En Italia, España y algunos países latinos fue todo un fenómeno que protagonizó el actor indio Kabir Bedi, que siguió con el papel en una miniserie de seis películas que se hicieron en años posteriores.

Ahora esa historia vuelve renovada (tendrá 8 episodios que se podrán ver a partir de este lunes en Netflix) y el papel de Sandokán lo tiene el actor turco más internacional: Can Yaman, de profesión abogado, que encontró en la actuación su destino. Es el protagonista de varias novelas turcas que se han visto en Colombia como El pájaro soñador o El Sr. Incorrecto.

Yaman, que habla seis idiomas, comparte set con un elenco de lujo: Ed Westwick (recordado por Gossip Girl), John Hannah (actor de La Momia) y Alanah Bloor, una cara nueva en la actuación que se ganó el papel de Lady Marianne Guillonk, la enamorada de Sandokán.

EL COLOMBIANO conversó con Westwick, Hannah y Bloor sobre esta experiencia, que involucró además elenco y locaciones italianas, para respetar la historia original y darle un nuevo aire.

“Esta serie supuso un desafío para quienes en Reino Unido no habíamos oído hablar de Sandokán. Para mí como actriz fue todo un reto”, explicó Alannah.

Ed Westwick, quien tiene el papel de Lord James Brooke, considera que el tiempo es clave, “El programa original fue en los años 70, son muchísimos años antes de esta serie y creo que eso logra que haya una nueva generación que la pueda disfrutar. Y algo muy interesante que me pasó en Italia hace unos meses fue que un tipo se me acercó, tal vez de 50 años, y me pidió una foto con su hija, fanática de Gossip Girl, y luego me preguntó en qué estaba trabajando ahora y le dije que estaba en Italia grabando Sandokán y se emocionó muchísimo, me dijo que amaba la historia original. Su hija me conocía por otra serie y ahora quizá ambos puedan ver Sandokán juntos, eso es algo hermoso”.

¿De qué trata Sandokán?

Sandokán, el príncipe pirata es el nombre de esta serie que está llena de acción y drama.

Sandokán se gana la vida como cualquier otro pirata: luchando por la supervivencia de su tripulación mediante audaces incursiones y siempre un paso por delante de sus enemigos.

La historia se ubica en Borneo, un paraíso habitado por las tribus nativas Dayak, pero dominado por la implacable ley británica y por eso este lugar se encuentra en el apogeo de su poder colonial.

Allá llega Sandokán y conoce a Marianne, la independiente e inquieta hija del cónsul británico. “Sus almas gemelas nacen de una pasión que transformará sus vidas para siempre”, dice la reseña.

Alanah cuenta que con una historia tan conocida quería entender el fenómeno de la serie y se fue a YouTube a ver clips de la producción original, “no solo para estar informada sino para ver el vestuario, el tigre, ver a la increíble Carole André quien hizo el papel de Marianne y la química con Kabir Bedi. Pero era solo un abrebocas, no quería dejarme influir demasiado por esa primera historia porque sabía que estábamos creando algo nuevo”.

Le puede interesar: Esta es la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

Para John Hannah, cada vez que se reinterpretan estos clásicos hay nuevas maneras que nutren la historia. “Y a veces sopesaba en la manera en que lo hicieron en los 70 sin saberlo mucho. Creo que ese trabajo fue muy elevado y ahora la tecnología también nos ayudó a darle vida y en últimas asumimos el guion como una nueva responsabilidad”.

Por último, Ed no quiso ver nada del trabajo previo de Sandokán: al recibir el guion se sintió agradecido de tener esa oportunidad, “pero sí investigué mi personaje, que al final sí fue una persona real, pero como actor empiezas a darle personalidad al personaje a medida que vas pasando las páginas y ya le añades tu propia idea”.

Todos concluyeron que esperan –“cruzamos los dedos”– que esta historia renovada de Sandokán guste al público latinoamericano y se diviertan, así como lo hicieron ellos grabando en Italia y retomando una historia épica.

