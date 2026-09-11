Last Seen, la serie de Apple TV que sigue el drama de un padre en busca de su hija desaparecida

No han sido pocas las películas y series que en los últimos años se han adentrado en el mundo de los servicios telefónicos de emergencias: eso que en Estados Unidos hemos conocido gracias a la gran pantalla como el 911, que en Colombia es el 123 o que en Australia, donde se desarrolla la historia que en esta ocasión nos interesa, es el 000. Solo por mencionar algunas, está la nominada al Óscar en 2026 La voz de Hind Rajab o la serie Línea de emergencia: 9-1-1. Aunque Last Seen también coloca al televidente en esa calma casi hipnótica que deben tener quienes están detrás de estas líneas, rápidamente lo lleva de ese lugar a la sorpresa y luego a la angustia de haber encontrado una respuesta que se ansiaba desde hace años. Lea: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026 Eso es lo que le pasa a Ian, el protagonista de la nueva serie de Apple TV, quien antes de llegar a la central de llamadas trabajaba como policía. Es en ese nuevo trabajo donde, después de once años de la desaparición de su hija Maggie, cree encontrar una nueva esperanza en una de las cientos de llamadas que día a día se acostumbró a atender. Esta producción está protagonizada por Patrick Brammall —este mismo año lo vimos en salas de cine de todo el mundo en El diablo viste a la moda 2, como el romance del personaje de Anne Hathaway— y combina el thriller de investigación con un drama sobre el duelo, la culpa y los límites a los que puede llegar un padre que se niega a renunciar a la posibilidad de encontrar a su hija. La historia da un giro cuando aparecen los restos de una niña en un bosque de Victoria, cerca de donde vive Ian. Todo parece indicar que podría tratarse de Maggie. El antiguo detective vuelve entonces a comportarse como investigador y comienza a involucrarse en un caso que, para él, tiene consecuencias mucho más personales. Es ahí cuando llega una llamada de una joven que, al otro lado del teléfono, asegura ser Maggie.

A partir de ahí, Last Seen empieza a jugar con las certezas del espectador y las de su protagonista. La serie, basada en la novela The Dispatcher, de Ryan David Jahn, fue adaptada para televisión por Kris Mrksa y dirigida por Christian Schwochow, quien hace algunos años estuvo a cargo de algunos episodios de The Crown. “Todo comienza con lo que Ian siente por dentro. Ahí es donde lo encontramos. Está roto por este trauma que ha cargado durante la última década [...] Intenta recurrir a su comportamiento profesional y a lo que recuerda de cuando era detective para tratar de llegar a donde necesita. Pero, en realidad, lo que lo impulsa es esa lucha interna”, explicó Brammall en conversación con EL COLOMBIANO. Para interpretar a Ian, el actor australiano pasó un día en un centro de atención de emergencias en Victoria, estado ubicado al sureste de su país natal. Allí pudo observar a los operadores, escuchar llamadas y conocer de cerca un trabajo que, en la serie, funciona también como un contraste con el caos emocional que vive su personaje. Le puede interesar: ¿Resucitó el elefante? Así se hizo la primera serie documental sobre el Proceso 8.000 “Lo que más me sorprendió fue lo tranquila que estaba toda la sala. Son personas extremadamente capacitadas y es impresionante lo que hacen”, recordó. Algunos de esos trabajadores incluso terminaron como extras en la serie. También participaron policías reales. El objetivo era que los procedimientos y la dinámica del centro de emergencias se sintieran lo más cercanos posible a la realidad. Pero la investigación profesional fue solo una parte de la preparación. Para interpretar a un hombre que lleva más de una década viviendo con la desaparición de su hija, Brammall recurrió a una experiencia mucho más cercana: ser padre. El actor tiene dos hijas pequeñas y, cuando comenzó el rodaje, la mayor tenía tres años y estaba a punto de cumplir cuatro. “No suelo ser un actor que recurre necesariamente a cosas personales de mi vida. Pero soy padre de dos niñas pequeñas y, en ese momento, mi hija mayor tenía tres años. Todo coincidió y habría sido absurdo ignorarlo”, afirmó Brammall, quien también asegura que su propia paternidad le “dio un atajo” para acceder a ese complejo paisaje emocional que tiene Last Seen.

Durante cuatro meses tuvo que permanecer en la cabeza de un hombre atravesado por la culpa, la pérdida y, al mismo tiempo, la esperanza. Incluso haciendo una retrospectiva luego de terminar las grabaciones de la serie, Patrick se dio cuenta de que durante todo ese tiempo estuvo en un estado mental “muy extraño”.

Aunque otro de los puntos de partida de Last Seen es ampliamente conocido en el mundo del thriller y del drama —el de un padre que busca a su hija o hijo desaparecido—, el actor asegura que esta serie busca plantear nuevas preguntas alrededor de esa trama. Primero, Ian no es ese padre que termina convirtiéndose en un héroe en el camino por recuperar a su hija, sino que, a medida que lleva a cabo la búsqueda, su obsesión crece y, con sus actos, aleja a aquellos que más ama. Además de contar con todos los elementos del género, otro punto que lo subvierte es la compleja realidad psicológica de sus personajes, que hace que todo se vuelva más inesperado.

Y, adicional a eso, la serie que plantea la capacidad de elección que también tienen los hijos. No coloca a los padres como los únicos con capacidad de decisión, sino que muestra que ellos también pueden tomar el control de sus vidas. Además de su dimensión emocional, Last Seen tiene otra particularidad: es la primera serie de Apple TV+ producida íntegramente en Australia y fue rodada en Victoria, la región donde transcurre la historia. Para Brammall, regresar a Australia para participar en una producción de alto presupuesto era algo que había imaginado desde que comenzó su carrera, a principios de los dos mil.

La serie, de seis episodios, además de ofrecer una trama compleja, presenta personajes difíciles de describir y, mucho más, de predecir. Ese ha sido uno de los halagos que le han hecho los críticos, como es el caso de Luke Buckmaster, de The Guardian, quien asegura que, además de destacarse por su alta calidad técnica y sus giros argumentales, la historia la convierte en “una serie fascinante y una de las más destacadas del año”.

Bloque de preguntas y respuestas