Diane Keaton, la mujer que rompió moldes en Hollywood

Diane Keaton, la legendaria actriz norteamericana, murió el pasado sábado en California a los 79 años. La noticia, confirmada por People y TMZ, sacudió a Hollywood con la fuerza de un adiós inesperado. En medio de una industria en la que hemos visto desfilar varias generaciones de íconos, durante más de cien años, ella fue una figura irrepetible: actriz, directora, productora, escritora y, sobre todo, una presencia luminosa que transformó la manera de mirar a las mujeres en el cine.
Puede leer: Del papel a la pantalla: las películas escritas por László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025
Su carrera, extensa y diversa, abarcó más de cinco décadas. Desde sus primeros papeles en los años 70 hasta sus últimas comedias, nunca se acomodó en un molde.