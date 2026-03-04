Adiós a las plataformas separadas: Paramount+ y HBO Max se integrarán en un solo servicio de streaming

Paramount+ y HBO Max se integrarán en una sola plataforma de streaming tras el acuerdo de compra por el que Paramount Skydance adquirirá Warner Bros. Discovery.

“Como decíamos, tenemos previsto fusionar los dos servicios, lo que hoy en día nos proporciona algo más de 200 millones de suscriptores directos”, afirmó el CEO de Paramount, David Ellison, en una reunión con inversores donde se desglosaron los detalles de la fusión prevista el lunes.

“Creemos que eso nos posiciona realmente para competir con los líderes del sector. En Paramount, a mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios en una plataforma unificada, y pueden esperar que adoptemos un enfoque similar con esta plataforma en el futuro”, continuó argumentando.

“Consideramos que la oferta combinada, junto con la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos situará en una posición que nos permitirá rivalizar con los principales competidores en el ámbito del consumo directo (DTC)”, añadió.

Asimismo, aunque no se aclaró cuándo ambas plataformas pasarán a integrarse como una sola. Ellison confirmó que HBO Max operará de manera independiente y su gestión seguirá en manos de Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content.

“Casey y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO”, aseguró Ellison, remarcando durante la conferencia que Juego de Tronos es su serie favorita de la plataforma.

“Y, como hemos dicho, tenemos previsto que siga funcionando con independencia, para que HBO pueda, francamente, seguir haciendo lo que hace increíblemente bien. Nuestra perspectiva es que HBO debe continuar siendo HBO. Han creado una marca fenomenal. Son líderes en su sector y solo queremos que sigan haciéndolo. Pero, al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a un público aún más amplio que el que podemos alcanzar por separado”, expuso.