The Bear comenzó arrasando en la categoría de comedia y consiguió seis premios: Mejor comedia, Mejor actor para Jeremy Allen White , Mejor actriz de reparto para Ayo Edebiri, Mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach, Mejor director y Mejor guion. The Bear se ve actualmente por Star+ y tiene dos temporadas.

Otros ganadores han sido Quinta Brunson como Mejor actriz de comedia por Abbott Elementary, Jennifer Coolidge como Mejor actriz de reparto en drama por The White Lotus y Niecy Nash-Betts como Mejor actriz de reparto en miniserie por Dahmner Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Como Mejor actor invitado en una serie de comedia ganó Sam Richardson

por Ted Lasso y como actriz invitada en comedia Judith Light por Poker Face. En series de drama los actores invitados corrieron por cuenta de The last of us, Storm Reid y Nick Offerman se llevaron los premios en una ceremonia previa que se realizó la semana pasada.

Otra gran ganadora

Succession consiguió los primeros premios en las categorías de drama gracias a Matthew Macfadyen como Mejor actor de reparto y también se llevó el premio a Mejor dirección y Mejor guion por el tercer episodio de la última temporada llamado La boda de Connor, considerado por la crítica como uno de los mejores capítulos en la historia de la televisión.