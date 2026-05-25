Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios

El afamado actor Tom Hanks llega a History Channel con su esperada serie documental Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks.
Este lunes 25 de mayo, a las 8:10 p.m., se estrenarán dos episodios de los 20 que consta este nuevo proyecto de quien volverá a darle voz en inglés a Woody, uno de los protagonistas de ‘Toy Story’, que en pocas semanas estrenará su quinta entrega.
Con un acceso a material de archivo restaurado y registros inéditos, la producción construye una experiencia visual “con una puesta inmersiva que combina rigor histórico, una narrativa envolvente y el aporte de historiadores de referencia internacional”.
Le puede interesar: El viaje de Cooper llega a su fin: Netflix confirma la última temporada de ‘Emily en París’
“La razón principal por la que ahora volvemos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que dejaron las personas que vivieron en ese momento”, comentó Tom Hanks.
Una ambiciosa producción que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.
Es el resultado de más de diez años de trabajo, sin recreaciones de ficción, la producción conecta escenas filmadas en pleno conflicto con testimonios de especialistas, construyendo un relato que busca dimensionar el verdadero alcance humano, político y militar de la Segunda Guerra Mundial.