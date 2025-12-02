“Vi con mis ojos un alien”: Daniela Álvarez revela experiencia paranormal que la marcó

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
La agenda combina muestras temáticas y actividades comunitarias entre el 5 y 8 de diciembre.
El presidente estadounidense Donald Trump autorizó a finales de septiembre una operación militar que consiste en bombardear las denominadas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.
Tras el reciente paso de las Leónidas, este fenómeno se perfila como uno de los más luminosos y espectaculares del año, con condiciones favorables para gran parte del territorio colombiano.
El cantante reguetonero recibió diciembre en Medellín y terminó grabando un apartamento en El Poblado en el que quemaron una gran cantidad de pólvora durante la alborada. En Antioquia ya van 24 quemados.
La Policía española confirmó la captura del fugitivo, señalado de manejar dinero ilícito para el ELN y de terrorismo.