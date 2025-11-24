x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Entre aplausos y arengas: Valentina Castro visitó Tumaco y fue recibida como una superestrella

La joven modelo colombiana, de 18 años, regresó a su tierra natal, donde fue recibida por todo lo alto por su familia, amigos, comunidad y autoridades locales, quienes le dieron importante reconocimiento.

  • La joven modelo colombiana de 18 años ha desfilado para casas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Dior y Prada durante este 2025, además de participar en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show. FOTO: Captura video de redes sociales y @lavalentinacastro
    La joven modelo colombiana de 18 años ha desfilado para casas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Dior y Prada durante este 2025, además de participar en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show. FOTO: Captura video de redes sociales y @lavalentinacastro
  • Los habitantes de Tumaco recibiendo a Valentina a las afueras del aeropuerto con una fiesta en su honor. Los niños la abrazaron. FOTO: Captura video de redes sociales
    Los habitantes de Tumaco recibiendo a Valentina a las afueras del aeropuerto con una fiesta en su honor. Los niños la abrazaron. FOTO: Captura video de redes sociales
  • Valentina en medio de las pasarelas internacionales. FOTO: Tomada de redes sociales @lavalentinacastro
    Valentina en medio de las pasarelas internacionales. FOTO: Tomada de redes sociales @lavalentinacastro
El Colombiano
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
bookmark

El aeropuerto de Tumaco, Nariño, se convirtió en el escenario de una celebración vibrante y espontánea, llena de aplausos, arengas y bombas, realizada por los habitantes de la ciudad en honor a una de sus representantes.

Le puede interesar: De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show

Valentina Castro, la reconocida modelo colombiana, de 18 años, que ha conquistado las pasarelas más influyentes del mundo, regresó a su tierra natal y fue recibida por todo lo alto, como una celebridad, destacando el orgullo que ha generado entre su comunidad.

Los habitantes de Tumaco recibiendo a Valentina a las afueras del aeropuerto con una fiesta en su honor. Los niños la abrazaron. FOTO: Captura video de redes sociales
Los habitantes de Tumaco recibiendo a Valentina a las afueras del aeropuerto con una fiesta en su honor. Los niños la abrazaron. FOTO: Captura video de redes sociales

Castro, una de las figuras más destacadas de la alta moda internacional, ha desfilado para casas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Dior y Prada durante este 2025, además de participar en el prestigioso Victoria’s Secret Fashion Show el pasado mes de octubre en Nueva York.

Su retorno al Pacífico colombiano fue un acontecimiento que trascendió lo local, y que quedó registrado en algunos videos que se han vuelto virales en redes sociales, consolidando su estatus como una referente global.

Valentina en medio de las pasarelas internacionales. FOTO: Tomada de redes sociales @lavalentinacastro
Valentina en medio de las pasarelas internacionales. FOTO: Tomada de redes sociales @lavalentinacastro

Homenaje masivo a las afueras del aeropuerto

A su salida de la terminal aérea, una multitud la esperó con una emotiva muestra de afecto. El momento se volvió viral en redes sociales, mostrando a la modelo rodeada de globos rosados, pancartas y una ovación cerrada.

Este homenaje popular, realizado este domingo 23 de noviembre, fue un reconocimiento genuino y espontáneo a su trayectoria en las pasarelas internacionales más exigentes. La visita de la modelo a Colombia comenzó días atrás en Medellín, donde participó en el lanzamiento de la colaboración entre Vélez y el cantante J Balvin.

En dicho evento, Castro lució un look en tonos rosados, complementado con una chaqueta larga de cuero y accesorios de la colección. Además, por medio de una publicación en sus redes sociales, retrató lo vivido junto al cantante de reggaeton paisa.

El reconocimiento institucional por parte de las autoridades locales

Los aplausos a la carrera de Valentina Castro también llegaron desde la esfera política. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le otorgó la Medalla Grado Comendador, un importante reconocimiento a nivel local.

Con esta distinción, la institución exaltó su valioso aporte a la visibilidad del Pacífico nariñense y su papel como modelo a seguir para las nuevas generaciones, como los niños que la abrazaron al llegar. El gobernador destacó la trascendencia de su carrera.

“Su camino, de las trenzas hechas en casa a modelar para Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Valentino y Balmain, entre otras marcas, y el Victoria Secret Fashion Week, demuestra el poder de una mujer negra que transforma imaginarios y abre posibilidades reales para quienes ven en ella un espejo de futuro”, detalló Escobar en redes sociales.

Y agregó que, “este homenaje también es para su familia y para un territorio estigmatizado durante décadas”.

La llegada de Valentina Castro a Tumaco no solo fue el regreso de una modelo, sino la celebración por una mujer que representa “esperanza, identidad y un futuro donde el talento brilla sin límites”, concluyó el gobernador.

También le puede interesar: Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título y vínculo con Miss Universo: “Debo permanecer fiel a mis valores”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida