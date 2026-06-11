Video | Shakira se quedó bailando tras su show en el Mundial 2026 y se hizo viral

Shakira no solo brilló con el estreno en vivo de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. Tras finalizar su presentación en la ceremonia inaugural, la cantante volvió a convertirse en tendencia por un inesperado momento que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
La barranquillera fue una de las artistas más aplaudidas de la apertura del torneo, celebrada en el estadio Ciudad de México (antes Azteca), donde compartió escenario con figuras como Burna Boy, J Balvin y Ryan Castro. Sin embargo, una vez terminó el espectáculo, parecía que la cantante no tenía ninguna prisa por abandonar el terreno de juego.
En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa cómo, mientras avanzaba el desmonte del escenario, comenzó a sonar La Dueña del Swing, el popular merengue de la agrupación dominicana Los Hermanos Rosario.