La magia de Yeison Jiménez: número de su carroza fúnebre cayó por millonaria lotería

La trágica muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción en el país que vio cómo, de una forma inesperada, se fue uno de los máximos exponentes de la música popular. En medio de ese asombro, se le han rendido homenajes en diferentes lugares y escenarios, siendo el mayor el realizado el pasado miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena. Lea también: “Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez Un día antes, el martes 13 de enero, ya se había realizado el velorio en una ceremonia privada donde estuvieron familiares y amigos cercanos al artista. De ese evento, hay algunos registros en las redes sociales donde un detalle llamó la atención. Ese día, el cuerpo de Yeison Jiménez fue trasladado en una carroza fúnebre cuyas placas tenían el número 586. Esos tres dígitos transformaron en la noche del martes la suerte de varios colombianos.

El carro fúnebre que transportó el cuerpo de Yeison Jiménez tenía en su placa el número 586. Foto: redes sociales

El sorteo del 13 de enero dejó como ganador de la Lotería del Huila el 3586, siendo esto una buena noticia para aquellos que quizás le quisieron hacer un homenaje a El Aventurero apostando por el número del carro que llevaba al artista en su último viaje.

La coincidencia ha dejado varias reacciones a través de las redes sociales, donde inclusive algunos han afirmado que es una forma en la que ese ícono musical, que comenzó trabajando en Corabastos para salir de la adversidad, le cumplió a sus seguidores desde el más allá.

Los detalles y coincidencias que han rodeado la trágica muerte de Yeison Jiménez

Esta coincidencia que le habría cambiado la vida a varios colombianos se une a otros detalles que, alejados de tener una explicación lógica, han marcado esta tragedia.

En el Movistar Arena, la madre de Yeison Jiménez confesó en medio de las sentidas palabras dedicadas a su hijo que desde días atrás tenía en su mente la letra de una canción que al parecer fue escrita para despedir a los seres que uno más ama. “De unos días para acá empecé a escuchar una canción y pensé que era perfecta para despedir a un ser querido, pero nunca imaginé que era para despedirte a ti. Quiero decirte que te la dedico, y el día que nos encontremos te la cantaré, mi amor”, reveló en medio de lágrimas Luz Mery Galeano, madre de Yeison. Siga leyendo: Videos | Así ocurrieron los desmanes que obligaron a terminar anticipadamente el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Sin embargo, el hecho quizás más impactante fue la revelación que hizo el intérprete de canciones como Guaro, Aventurero, Por qué la envidia, Hasta la madre y Ya no mi amor para el programa Se dice de mí, quien en un tono reflexivo contó que ya había soñado con su propia muerte. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, ‘uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete’. Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Y era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, relató en el programa televisivo. En contexto: Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte La partida del artista de 34 años ocurrió cuando el mismo cantante sentía que estaba en su mejor momento, pues ya en su carrera tenía logros importantes como ser el primer artista de música popular en llenar en solitario el Nemesio Camacho El Campín, cantando ante 40.000 asistentes.

