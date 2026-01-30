Comprar vivienda con las cesantías sí es posible

Antes de destinarlas a la compra de vivienda —uno de los principales sueños de los colombianos— es fundamental informarse y tener en cuenta algunos aspectos clave .

En Colombia, las cesantías son un ahorro obligatorio para los trabajadores dependientes y voluntario para los independientes. Aunque funcionan como un respaldo en caso de desempleo , también son una herramienta clave para construir patrimonio a través de la educación o la vivienda , y así, aportar a la estabilidad económica de largo plazo.

“Nuestro mensaje es claro: tomar decisiones informadas, planificadas y alineadas con el bienestar presente y futuro siempre será la mejor inversión”. Ángela Maya, líder de negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, recomienda que, si es posible y por seguridad, se utilice este fondo al momento de hacerse la escritura de compraventa y no antes.

Maya agrega que las cesantías pueden utilizarse para pagar la cuota inicial, amortizar un crédito hipotecario vigente o cubrir gastos asociados a la compra , como trámites notariales e impuestos. “Lo fundamental es que el uso de las cesantías esté claramente especificado en la solicitud y respaldado por los documentos correspondientes, para que el fondo autorice el retiro de manera ágil y segura”, señala.

El uso de las cesantías para vivienda contempla diferentes escenarios : compra de vivienda nueva tipo VIS (Vivienda de Interés Social), VIP (Vivienda de Interés Prioritario) y no VIS; adquisición de vivienda usada o sobre planos; compra de lote; construcción en terreno propio; realización de mejoras o reparaciones locativas; e incluso la liberación de hipotecas o el pago de impuestos asociados al inmueble. Así lo explica Ángela Maya, líder de negocio de Ahorro y Retiro del fondo Protección.

Documentación y requisitos para tener en cuenta

Velasco recomienda que antes de invertir las cesantías es importante tener la certeza de que el negocio es seguro y sin riesgos; en caso de tener dudas, indica que “es mejor dejar las cesantías para el final de la negociación” y así no agotar este ‘colchón’ económico desde un principio.

Una vez asegurado esto, se deben cumplir los requisitos exigidos para el retiro con destino a vivienda. Ángela Maya los detalla:

- Carta del empleador (dirigida al fondo de pensiones y cesantías) autorizando el retiro y especificando el monto que se autoriza retirar, motivo, nombres, número de identificación del trabajador, NIT y razón social del empleador.

- Documentos según sea el caso: promesa de compraventa o contrato; certificado de libertad y tradición del predio en caso de compra de un lote o vivienda usada; o bien, en caso de hipoteca, certificado de pago de impuestos del predio.

Antes de hacer el retiro, Maya recomienda revisar el saldo disponible y verificar que el monto solicitado coincida con el autorizado por el empleador. Este trámite puede realizarse de manera digital en varios fondos. “En Protección, tanto la consignación como el retiro de las cesantías es un proceso 100 % digital. En 2025, el 97 % de nuestros clientes retiraron sus recursos de forma segura y sin necesidad de acudir a una oficina”, afirma.

53,9 % fueron los retiros de cesantías para compra o mejora de vivienda en 2025, según datos de Asofondos.

¿Solo para trabajadores dependientes?

Las cesantías son un fondo de ahorro al que puede acceder una persona con cualquier tipo de contrato, siempre que realice el aporte correspondiente. En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador consigna este ahorro antes del 14 de febrero de cada año. Para independientes o freelancers, el monto —equivalente a un mes de ingresos— puede consignarse en cualquier momento del año y utilizarse cuando sea necesario.

Sobre el monto disponible, Ángela Maya explica que es posible retirar la totalidad del ahorro acumulado, siempre que se destine a los fines permitidos. No obstante, recomienda un uso consciente: “Las cesantías están pensadas como un respaldo económico en momentos clave. Por eso, también es válido retirar solo una parte y conservar el resto como colchón de seguridad”.