Trump invitó a De la Espriella a la Casa Blanca tras felicitarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Trump apoyó al abogado de frente desde el 3 de junio, cuando publicó un mensaje en su cuenta Truth Social.

El 21 de junio, De la Espriella derrotó en el preconteo al candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda. La victoria se dio por un estrecho margen de cerca de 250.000 votos, el más reñido en la historia del país. De la Espriella sacó 12.959.542 votos, el 49,66% del total. Cepeda sumó 12.708.712 apoyos, el 48,70%.

Ahora bien, Trump puso un mensaje de felicitación breve para el presidente electo: “Él ganó. GRANDE”, escribió, compartiendo una noticia de la victoria de De la Espriella.

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Pero la felicitación no habría parado allí. Según informó Caracol Radio, Trump le habría pedido a De la Espriella que priorice la lucha contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración.

Incluso, desde Washington D.C. se dijo, como reportó la emisora, que durante la conversación Trump se mostró feliz por los resultados electorales obtenidos por De la Espriella. De hecho, habría atribuido parte de la victoria a la afinidad de algunas de las propuestas del presidente electo con las políticas impulsadas por la administración Trump, así como a su apoyo.

No puede olvidarse que, durante la campaña, De la Espriella amenazó a los supuestos compradores de votos con sanciones de Estados Unidos como la lista Clinton o la revocatoria de visas. Ante eso, el propio subsecretario de Estado, Christopher Landau, se denominó a sí mismo “el Quitavisas”.