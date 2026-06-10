Reforzarán esquemas de seguridad de candidatos en medio de acusaciones mutuas de autoatentados

El Ministerio del Interior anunció que los esquemas de seguridad de las campañas presidenciales serán reforzados de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en medio de acusaciones mutuas de presuntos autoatentados entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En un comunicado expedido en la noche de este martes, la cartera liderada por Armando Benedetti expuso que la decisión fue tomada tras un análisis de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE), que integra a diferentes agencias de seguridad y que ya ajustó su reunión N°23.

El anillo de seguridad reforzado no solo protegería a los aspirantes, sino también a sus fórmulas vicepresidenciales y miembros claves de sus campañas.

“Durante la sesión analizamos los niveles de riesgo, las alertas vigentes y los requerimientos presentados por las campañas para adoptar acciones preventivas. De esta manera, fortalecemos la capacidad de respuesta institucional frente a cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los candidatos o afectar el normal desarrollo de la contienda electoral”, indicó el ministerio.

La entidad no mencionó las acusaciones de posibles autoatentados de los contendores políticos, aunque de manera extraoficial fuentes del Gobierno relataron que en la reunión sí se tocó ese tema.