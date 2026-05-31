EE. UU. envió mensaje a Colombia e invitó a respaldar la voluntad popular en las elecciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció este 31 de mayo los resultados de la jornada electoral en la que Colombia votó y escogió a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro para disputarse la segunda vuelta el próximo 21 de junio. La entidad de la administración del presidente Donald Trump se manifestó en un comunicado el respaldo a la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y reiteró su apoyo a este proceso democrático. “Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos respalda el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”, se lee en el documento. Lea también: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo” “Estados Unidos tuvo el agrado de unirse a otras misiones internacionales en la observación de la fuerte y resiliente democracia de Colombia en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, agrega.

Bernie Moreno como observador internacional

Para las elecciones de este domingo, en las que participaron 12 candidatos, Estados Unidos había enviado observadores internacionales, incluyendo a Bernie Moreno, un senador republicano de origen colombiano que fue recibido por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Ricardo Quiroz Romero.

Moreno se mostró contento por los resultados, además de felicitar a De la Espriella por su triunfo en primera vuelta y el paso que dará junto a Cepeda. “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, escribió Moreno en su cuenta de X. “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”, agregó en su mensaje. Y concluyó: “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”.

Con el 99,97 % de las mesas informadas, ya se sabe que De la Espriella y Cepeda se enfrentarán el 21 de junio, por lo que ambos se pronunciaron para enviar un mensaje a sus electores. Mientras que Abelardo pidió más observadores internacionales y el apoyo de Estados Unidos para la segunda vuelta, Cepeda no aceptó por ahora los resultados y descalificó la campaña de su contrincante y su carrera como abogado.

Paloma Valencia quedó en el tercer lugar con un 6,92 % y se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella. También invitó a sus seguidores a participar en la segunda vuelta votando por el candidato de derecha. Siga leyendo: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

Un sinsabor

Y es que el resultado de este domingo marca un golpe para Cepeda, de 63 años, que aspiraba a ganar en primera vuelta consiguiendo más de la mitad de los votos. Es “un resultado sorprendente, un resultado inesperado”, “las encuestas sugerían que iba a ser al revés”, dijo Felipe Botero, director de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes. De la Espriella “pone en aprietos a Cepeda porque él estaba haciendo cuentas de que iba a pasar de puntero”, añadió. Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, el senador izquierdista sufragó en un barrio popular de Bogotá en el que se crió antes de exiliarse en Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba debido a la persecución contra su padre. “Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, sostuvo temprano Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos que suele estar rodeado de indígenas, campesinos y ambientalistas. En su sede de campaña en Bogotá el ambiente era de desánimo. “Sí es un sinsabor”, dijo Andrés Alba, trabajador de 42 años en una cafetería de Bogotá.

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