“Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

En la noche de este domingo, rodeado de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, y los principales dirigentes de su colectividad, el candidato Iván Cepeda desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial y pronunció un discurso cargado de críticas y cuestionamientos contra Abelardo De la Espriella.

El abogado de 47 años se impuso en la jornada con 10.361.413 votos (43,74 %), frente a los 9.688.245 sufragios (40,90 %) obtenidos por el aspirante del Pacto Histórico de 63 años, diez de ellos trabajados en el Congreso.

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Tras el cierre de las urnas, a las 4:00 de la tarde, los seguidores de Iván Cepeda permanecían a la espera de la llegada de miembros de su campaña al salón donde seguían la jornada electoral.

En medio del ambiente de expectativa, una integrante del equipo de protocolo apareció por primera vez para intentar levantar el ánimo de los asistentes, que observaban en silencio unos resultados que no favorecían al candidato del Pacto.

Poco después, la encargada de la tarima tomó la palabra y reconoció que, aunque las cifras no eran las esperadas, había motivos para mantener el entusiasmo.

Según dijo, la votación superaba la obtenida por Gustavo Petro cuatro años atrás. “Vamos a alentar a nuestro candidato”, “esto es histórico” y “somos la primera fuerza política”, arengaba desde el atril mientras sonaba la música de la campaña.

Cepeda llegó hacia las 7:30 p. m. al Salón Rojo Británico del Hotel Tequendama y, rodeado por su esquema de seguridad, subió a la tarima en medio de cánticos y arengas de sus simpatizantes, que lo esperaban en el lugar. “No pasarán, no pasarán”, coreaban los asistentes mientras ondeaban banderas LGBTI en el recinto.

“Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, dijo el candidato y congresista en medio de aplausos y arengas, rechazando la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo.

Mientras pronunciaba esas primeras palabras, su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, mantenía en alto el puño izquierdo en señal de respaldo.

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A su lado, sobre la tarima, lo acompañaban figuras de su movimiento como María José Pizarro, María Fernanda Carrascal y Camilo Romero, así como los excandidatos Carlos Caicedo, hoy investigado por acoso sexual y corrupción, y Luis Gilberto Murillo.

“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la república acaba de pronunciarse, hay un desfase que queremos verificar de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral. Estamos también verificando algunas mesas con votaciones atípicas”, afirmó Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico hacía referencia a un trino que el mandatario Gustavo Petro publicó sobre las 7:10 de la noche en su cuenta de X, donde desconocía los resultados de la primera vuelta en Colombia este 31 de mayo, cuestionando, como de costumbre, el sistema electoral colombiano.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, dijo Petro sin presentar ninguna prueba.

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El jefe de Estado, cuyas críticas a la Registraduría ya las había adelantado en la instalación de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar a las 8:00 a.m., dijo que hoy “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados”.

Agregó: “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.