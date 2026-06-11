Ofensiva judicial contra De la Espriella por tener ciudadanía estadounidense; Constitución no lo prohíbe

Un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense del candidato presidencial Abelardo de la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”.
Llama la atención que el pronunciamiento se presente a pocos días de la segunda vuelta presidencial, ya que la ciudadanía norteamericana de De la Espriella es un hecho de conocimiento público, que se conoce desde antes de que se lanzara a la Presidencia. ¿Por qué aparece hasta ahora?
Además, la carta llega tras decisiones judiciales que han prohibido a De la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña, así como el uso de su slogan “Firmes por la Patria” y hasta del nombre de su movimiento, “Defensores de la Patria”.
Lea también: Así se mueven los candidatos en la recta final: Cepeda estuvo en Medellín y De la Espriella en el Caribe, ¿dónde van a cerrar?